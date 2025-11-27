국정원 “캄보디아서 노쇼 스캠범죄 조직 한국인 17명 검거”

정부가 캄보디아 당국과 공조해 ‘노쇼’ 스캠(사기) 범죄조직의 현지 본거지를 급습해 한국인 조직원 17명을 검거했다. 국정원·경찰·보이스피싱 정부합동수사단 등은 캄보디아 경찰과 협력해 현지 거점 범죄조직을 발본색원해 나갈 예정이다.
27일 국가정보원(국정원)은 ‘대한민국 국민을 위한 캄보디아-한국 공동 전담반’(코리아 전담반)이 지난 13일 캄보디아 시아누크빌에 위치한 ‘노쇼’ 스캠범죄 조직의 본거지를 기습했다고 밝혔다.
이는 지난 10월 열린 한국-캄보디아 정상회담 당시 양국 합의에 따라 코리아 전담반을 출범한 이후 캄보디아 현지 스캠조직을 적발한 최초 사례다.
이번에 적발한 범죄조직은 한국인을 비롯한 외국인으로 구성됐다. 이들은 ‘노쇼-대리구매’사기로 올해 5월부터 현재까지 15000여개 국내 소상공인으로부터 약 35억원을 편취해 온 것으로 파악됐다.
노쇼-대리구매 사기는 스캠조직이 정부 및 공공기관 등을 사칭해 소상공인들에게 단체회식 혹은 대규모 용역계약을 의뢰한 후, 이를 미끼로 고가의 물품을 다른 위장업체에서 대리구매할 것을 요구해 돈을 가로채는 범죄를 뜻한다.
이들은 자신들의 범죄 수법이 언론이나 수사기관 발표를 통해 알려질 경우, 군 부대 등으로 사칭기관을 바꿨다. 또 방독면 구매 등 새로운 방식을 구사하면서 소상공인들에게 많은 피해를 끼쳐왔던 것으로 확인됐다.
국정원은 지난 7월 캄보디아 시아누크빌 폐카지노 일대에서 한국인 등으로 구성된 스캠 조직이 왕성하게 활동 중인 정황을 포착하고 추적을 시작했다. 이후 현지 거점, 한국인 조직원 신원, 디지털 기록 등 단서를 확보해 ‘보이스피싱 정부합동수사단’에 제공했고, 양측은 공조 추적을 진행했다.
합동수사단은 국정원의 정보 제공 직후 수사에 돌입해 조직원 인터폴 수배 등 법적 절차를 진행했다. 코리아전담반을 통해 캄보디아 경찰과 정보를 실시간 공유했고, 현지 경찰도 적극 협력하면서 신속한 단속이 이뤄졌다. 경찰청은 잠재적 피해 대상인 소상공인들에게 사전에 연락해 피해를 최소화했다.
국정원은 “코리아전담반은 한국인 조직원을 특정하고 검거하는 과정에서 캄보디아 경찰에 수사 정보를 전달하고 적극적 단속을 이끌어내는 등 실질적인 범죄 대응 협력 채널로서 주요한 역할을 수행했다”고 밝혔다.
국정원·경찰·보이스피싱정부합동수사단은 등은 “대통령실 주도로 초국가범죄 대응을 위한 유관기관간 공조 및 유기적인 협력이 이루어진 결과”라며 “앞으로도 ‘코리아 전담반’을 중심으로 캄보디아 경찰과 긴밀히 협력, 우리 국민을 노리는 초국가범죄조직을 끝까지 추적·발본색원해 나가겠다”고 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0