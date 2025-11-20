쿠팡 알바 뛴 박지현 “일당 19만원, 그뒤의 진실…새벽배송 필수 맞나”

최근 쿠팡 물류 상하차, 녹즙 배달 등 여러 아르바이트를 경험 중인 박지현 전 더불어민주당 비상대책위원장이 새벽배송 금지 논란에 대한 자신의 입장을 밝혔다.
박 전 위원장은 19일 자신의 페이스북에 ‘일당 19만원, 그 뒤에 있는 진짜 이야기’라는 제목의 글을 올렸다. 그는 올해 9월 쿠팡 물류센터에서 새벽1시부터 오전 9시까지 일하고 19만9548원을 받았다는 근황을 알린 바 있다.
박 전 위원장은 “아침에 녹즙을 배달한 지 두 달이 흘렀다. 최근에는 3주짜리 단기 알바를 하나 더 시작했다”며 “녹즙 배달이 끝나고 오전 11시 반부터 사무실에 출근해 문의에 대응하는 일이다. 매뉴얼에 맞춰 답변하고, 온라인으로 고객을 응대하는 비교적 단순한 업무”라고 했다.
그는 2022년 대선 당시 “알바나 해라”라는 조롱이 쏟아졌다고 회상하며 “사회생활도 안 해 본 애가 무슨 정치를 하냐는 조롱 속에는 아르바이트 노동을 비하하는 시선이 노골적으로 깔려 있었다”고 지적했다. 또 “‘천직이다, 그런 일이나 계속해라’그 말 한마디에 이 사회가 특정한 노동을 얼마나 쉽게, 하찮게 여기는지가 고스란히 담겨 있다”고 말했다.
박 전 위원장은 여러 아르바이트를 하는 이유에 대해 “단순한 체험이 아니었다. 그 일을 직업으로 살아 내는 청년으로서 돈을 벌기 위한 현실이었다”며 “하지만 언론이 보기에 나는 여전히 ‘정치인’이었고, 지금도 나는 직업으로서의 정치를 고민하고 있다. 생계를 위해 돈을 벌어야 한다는 현실을 떠나서라도 내가 올린 글은 누가 봐도 정치인의 글은 아니었다”고 말했다.
이어 “시간이 흐르고 나서야 나는 쿠팡의 구조를 이해하게 됐다”며 쿠팡 근무 프로모션 조건인 △직전 28일 이내 CLS 캠프 근무 이력 없는 신규 헬퍼 △지각·조퇴 시 추가 수당 미지급 △타 프로모션 중복 불가 △이후 CLS 계약직 지원 불가를 언급했다. 그는 “이 문구들은 명확한 사실을 보여 준다”며 “높은 시급은 기존 노동자가 아니라 ‘신규 인력’에게만 주어지는 단 한 번의 미끼라는 것”이라고 했다.
박 전 위원장은 “새벽 1시부터 오전 9시까지 이어진 물류 센터 근무는 고되고 치열했다. 하루 일당 19만 원은 그만큼의 땀과 체력과 시간을 맞바꾼 값이었다”며 “그리고 그 이후로 나는 그 ‘일당 19만 원’이 적힌 프로모션 문자를 단 한 번도 다시 본 적이 없다. 오래 일할수록 오히려 수당이 줄어드는 구조, 경험이 쌓일수록 보상이 줄어드는 시스템이었다”고 지적했다.
그는 “어떠한 노동은 누군가의 생계 그 자체이며, 개인의 의지로는 뒤집을 수 없는 구조 속에서 이루어진다”며 “그때는 레일 위에서 끊임없이 쏟아지는 물품들만 보였지만 지금은 그 물품을 옮기는 사람들의 삶이 먼저 떠오른다”고 말했다.
이어 “경력이 쌓여도 시급이 오르지 않고, 생계가 급한 사람들이 ‘선택’ 아닌 ‘강요된 선택’을 하게 되는 새벽 배송과 물류 센터 노동 현실을 알고서도 새벽 배송이 필수라고 말할 수 있는가”라며 “개인의 선택이라고 말하기 전에 우리는 먼저 그 선택이 실제로는 구조가 만든 비자발적 선택은 아닌지 질문해야 한다”고 했다.
박 전 위원장은 “문제는 개인의 근성과 선택이 아니라 구조”라며 “우리가 누리는 ‘빠름’과 ‘편리함’은 누구의 시간과 몸을 비용으로 삼고 있는가. 그 구조를 직시하는 일에서 정치와 변화가 출발한다고 믿는다”고 덧붙였다.
