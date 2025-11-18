탁현민, 李정부 靑복귀 지연에 “尹정부가 엉망진창 만든 탓”

탁현민 전 대통령의전비서관이 3년 7개월 만에 청와대로 복귀하는 이재명 정부가 대통령 관저 이동 시기를 늦춘 것에 대해 “윤석열 정부에서 너무 엉망진창으로 만들어 놔서 갈 데가 마땅치가 않을 것”이라고 말했다. 앞서 대통령실은 다음 달부터 순차적으로 용산 대통령실에서 청와대로 복귀한다고 밝히며 관저의 경우 당장 이전이 어렵다는 점을 설명한 바 있다.
탁 전 비서관은 18일 MBC 라디오에서 “직주 공간이 분리되는 것은 청와대가 갖고 있는 기능 중에 하나를 상실하는 것”이라며 이 같이 말했다. 탁 전 비서관은 문재인 정부 청와대에서 의전비서관을 지냈다.
탁 전 비서관은 이어 “(문재인 정부에서는) 뭔가 급박한 일이 있을 때 바로바로 대통령께 보고가 되고 대통령도 바로바로 비서동에 내려와서 업무지시를 하거나 업무를 보실 수 있었고 거의 같은 공간이었다”라며 “그게 분리가 된 게 윤석열 전 대통령 때부터고 다시 돌아가기 어려운 상황이라고 하니 좀 안타깝다”고 덧붙였다.
대통령실은 다음달 중순부터 대통령 집무실을 주요 시설을 청와대로 다시 옮긴다는 계획이다. 윤석열 정부가 출범하면서 용산 대통령실을 꾸린 지 3년 7개월 만이다. 대통령실은 연말까지 이전을 완료하는 것을 목표로 하고 있지만, 대통령 관저의 경우 내년 상반기로 이전이 미뤄질 가능성이 큰 상황이다. 앞서 강훈식 대통령비서실장은 국회에 출석해 “보안상의 문제 등으로 관저를 옮기는 문제는 내년 초나 상반기까지 봐야 할 것 같다”고 설명했다.
이에 대해 탁 전 비서관은 “업무 공간까지는 경호라든지 보안이라든지 이런 것들이 확보가 되더라도 주거 공간은 조금 더 민감하게 볼 수 있다”며 “하여튼 전 정부에서 너무 엉망진창으로 만들어 놔서 갈 데가 마땅치가 않을 것”이라고 했다.
탁 전 비서관은 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 해외순방 현지 호텔에 전용 접견실을 요구했다는 의혹에 대해서도 “상상 이상이며 동시에 상상 이하”라고 비판했다. 탁 전 비서관은 “제가 몸담았던 지지난 정부에서는 대통령이 접견실을 만든 경우도 거의 없었다”며 “한 번도 접견실을 따로 준비하라든지 접견실이 필요하다든지 이런 요구를 듣지 못했고, 여사님이 그걸 준비하라는 얘기는 더더군다나 있을 수 없는 일”이라고 말했다.
