김예지, 박민영 고소…“장애 비하, 정치가 용납해선 안돼”

시각장애인 김예지 국민의힘 의원이 자당 박민영 미디어대변인을 경찰에 고소했다. 박 대변인이 유튜브 방송에서 장애인을 겨냥한 비하성 발언을 해 “개인 공격을 넘어 공적 공간에서 소비된 차별과 혐오”라는 이유에서다.
● “이번엔 개인 조롱이 아니라 차별·혐오”…김 의원, 직접 고소
김 의원은 18일 SNS를 통해 “경찰에 고소장을 제출했다”며 “보복이나 감정적 대응이 아니라 정치가 지켜야 할 최소한의 기준을 세우기 위한 조치”라고 밝혔다.
그는 5년간의 의정 활동을 언급하며 “비례대표의 역할은 소수 집단·취약계층의 목소리를 국회로 연결하는 것”이라며 그간 자신을 향한 근거 없는 조롱과 비난은 “개인에 대한 감정적 표현” 정도로 넘겨왔다고 했다.
그러나 이번 발언은 “공적 영역에서 결코 허용될 수 없는 차별과 혐오의 언어가 소비된 사안”이며, “입법 취지 왜곡과 허위 사실 반복으로 불필요한 공포를 조장했다”고 지적했다.
김 의원은 “혐오가 아닌 존중, 배제가 아닌 대표성과 정체성, 다름에 대한 인정이 정치의 기본값이 되어야 한다”며 고소 취지를 강조했다.
● 논란 부른 박민영 발언…“장애인을 너무 많이 할당해서 문제”
논란은 박민영 대변인이 지난 12일 보수 성향 유튜브 방송에서 김 의원을 겨냥해 “장애인을 너무 많이 할당해서 문제”라고 말한 데서 비롯됐다.
그는 김 의원이 윤석열 전 대통령 탄핵 및 특검 표결에 찬성한 것을 두고 “당을 말아 먹었다”고 비난하며 “김예지 같은 사람이 눈 불편한 것 말고는 기득권”이라며 장애를 직접 언급했다. 이어 “당론을 가장 많이 어기는 사람” “배은망덕하다” 등 원색적 표현도 사용했다. 출연자 중 한 명이 “김예지는 진짜 장애인인 걸 천운으로 알아야 한다”는 막말을 했을 때도 제지 없이 웃으며 반응해 비판 여론은 더 확산됐다.
박 대변인은 이후 SNS에 “장애인 할당하지 말라는 게 아니다”라며 “두 번이나 비례대표 ‘특혜’를 받은 김 의원이 당론을 존중하려는 최소한의 노력이라도 기울였어야 했다”는 취지로 해명했지만, 비판 여론은 가라앉지 않고 있다.
● 장애인단체·정치권 “헌법이 보장한 참정권에 대한 무지 드러나”
장애인단체총연맹은 17일 성명을 내 “명백한 차별 발언”이라며 박 대변인의 사퇴를 요구했다. 단체는 “장애인의 정치 참여 확대는 특혜가 아니라 헌법이 보장한 동등한 참정권의 실현”이라고 강조했다. 장혜영 전 정의당 의원도 “정치적 판단을 공격하기 위해 장애를 끌어들인 것은 변명의 여지가 없는 혐오 발언”이라며 “김예지 의원은 불법 계엄에 맞서 해야 할 일을 한 정치인”이라고 평가했다.
● ‘강제 장기 적출’ 논란 속, 장기이식법 개정안 철회
한편 김 의원은 지난달 대표발의 했던 장기이식법 개정안을 최근 철회했다. 이 법안은 뇌사자의 명확한 의사가 확인되면 가족 동의와 무관하게 장기 기증을 허용하는 내용을 담고 있었지만 일부 온라인 커뮤니티에서 ‘강제 장기 적출’이라는 주장이 확산돼 논란이 커진 바 있다. 김 의원실은 “법 취지와 다른 왜곡된 주장들이 확산되는 상황을 우려해 철회했다”고 설명했다.
