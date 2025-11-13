조갑제 “부정선거 음모론 정신병 걸리면? 尹-황교안을 보라”

보수 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 “부정선거음모론이란 정신질병에 걸리면 사람이 어떻게 달라지는지 알 수 있는 사례가 윤석열 황교안”이라며 “부정선거음모론은 공정한 선거에 불복해 민주주의를 파괴하도록 선동한다는 점에서 공산주의와 같은 체제위협 요인으로 다뤄야 한다”고 했다.
조 대표는 13일 소셜미디어에 올린 글에서 “아무리 좋은 학교 나와서 출세해도 음모론에 넘어가면 분별력과 수치심을 잃고 망상적 발작적으로 행동하여 자신과 주변과 보수를 망친다”며 “보수 세력이 이 두 사람을 스스로의 결단으로 정리하지 못하니 외부의 개입을 불러 함께 궤멸되고 있는 것”이라고 했다.
조 대표는 “윤석열 황교안의 음모론 팬클럽 역할을 했던 정치인 언론인 지식인 종교인 군인들은 명단을 만들어 관리하면서 불이익을 줄 필요가 있다”며 “특히 나이를 먹어가면서 젊은이들의 영혼을 훔쳐 광신도로 만드는 노인들은 인생 말년에 씻을 수 없는 죄를 짓고 있다”고 했다.
앞서 전날 내란 특검은 황교안 전 국무총리를 내란 선동 혐의로 체포하고 구속영장을 청구했다. 다음 날인 13일 황 전 총리에 대한 구속 전 피의자 심문이 열렸다. 결과는 이르면 이날 밤이나 14일 오전에 나올 것으로 예상된다.
황 전 총리는 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포할 당시 자신의 페이스북에 “나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다” 등의 글을 올리며 내란에 가담했다는 혐의를 받고 있다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
