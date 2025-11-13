[속보] 李대통령 지지율 61%…민주 42%·국힘 21% [NBS]

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 전보다 5% 오른 61%를 기록했다는 조사 결과가 나왔다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 10∼12일 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 실시해 13일 발표한 11월 2주 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정운영 긍정 평가는 61%로 나타났다. 부정 평가는 29%였으며, 모름·무응답은 10%로 집계됐다.
모든 연령대, 모든 지역에서 긍정 평가가 부정 평가보다 더 높았다. 이념 성향별로는 진보층과 중도층에서 긍정 평가가 각각 90%, 66%로 높은 반면, 보수층에서는 부정 평가가 61%로 나타났다. 국정운영 신뢰도 조사에서는 ‘신뢰한다’가 61%, ‘신뢰하지 않는다’가 33%로 집계됐다.
정당 지지도는 더불어민주당 42%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1%였으며, 태도 유보층은 27%였다. 더불어민주당과 국민의힘 지지도 격차는 지난 조사에서는 14% 차이였으나 이번 조사에서는 21% 차로 격차가 더 벌어졌다.
각 정책 부문별로 가장 잘 추진할 것 같은 정당을 질문한 결과, 복지 정책(민주 54% vs. 국힘 17%), 외교·통상 정책(민주 53% vs. 국힘 23%), 남북 관계 및 안보 정책(민주 50% vs. 국힘 25%), 방역 보건 정책(민주 49% vs. 국힘 19%), 고용 정책(민주 46% vs. 국힘 18%), 양극화 해소 정책(민주 44% vs. 국힘 18%), 부동산 정책(민주 34% vs. 국힘 26%) 등 모든 정책 분야에서 더불어민주당이 우세를 보였다. 상대적으로 두 정당 간 격차가 적은 분야는 부동산 정책 분야였다.
정부의 재정 운용 기조와 관련해서는 ‘국가 재정이 안 좋으므로 긴축 재정이 필요하다’는 응답이 50%로, ‘민간 경제가 안 좋으므로 확장 재정이 필요하다’ 38%보다 높게 나타났다. 연령별로 살펴보면, 40~50대에서는 ‘확장 재정’을, 타 연령대에서는 ‘긴축 재정’을 선호하는 것으로 조사됐다. 진보층에서는 ‘확장 재정 필요’ 응답이 57%로 높은 반면, 중도층과 보수층에서는 ‘긴축 재정 필요’가 각각 49%, 70%로 높았다.
이번 조사는 휴대전화 가상번호를 이용한 전화 면접 100% 방식으로 실시됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
