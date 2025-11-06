한동훈 “특검에 출국금지 당해…뭐든 할 테면 해 보라”

한 전 대표는 “(사세행의) 허위 고발로 제가 조사받은 적조차 없다”며 “이명현 특검은 얼마 전에도 이를 근거로 피의자로 입건하느니 하는 간보기식 언론플레이를 했다가 아니라고 발을 뺀 전력이 있다”고 했다.

한동훈 전 대표. 2025.04.21. 뉴시스

한 전 대표는 “이 특검이 정치 수사를 하는 것”이라고 했다.한 전 대표는 “제가 2024년 3월 이종섭 (당시 주호주) 대사의 귀국을 강력히 요청하고 2024년 7월 대법원장이 정하는 채 상병 특검 도입을 주장했던 것만 생각해 봐도 이 특검이 얼마나 말이 안 되는 정치 수사를 하는 것인지 알 수 있다”고 했다.