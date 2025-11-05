박지원 “北김영남, 대구 경북고 출신…나를 평양 조문특사로”

박지원 더불어민주당 의원은 김영남 전 북한 최고인민회의 상임위원장 사망과 관련해 특사 를 거듭 자청했다.
박 의원은 5일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “김영남 상임위원장은 저와 특별한 인연이 있다”며 “2000년 6·15 남북정상회담 당시 북한 측 대표였던 만큼, 남북 간 대화의 상징적 인물이었다”고 말했다.
그는 “그동안 김 상임위원장을 열 차례가량 만났다. 북한 헌법상 상임위원장은 일종의 국가 수반이기 때문에 6·15 회담 당시 ‘김대중 대통령은 김정일 위원장과 상봉하고 회담은 김영남 위원장과 한다’는 해석이 나오기도 했다”고 회상했다.
이어 “김정일 위원장도, 김정은 위원장도 김 상임위원장을 ‘상임위원장님’이라 부르며 깍듯하게 대했다”며 “키가 훤칠하고. 그런데 아주 유연하시다. 또 그분이 경북고등학교 출신이다. 대구 출신”이라고 주장했다.
박 의원은 “현재 남북 간에는 핫라인이 존재하지만 사실상 불통 상태”라며 “국정원이 매일 오전 10시, 오후 5시에 신호를 보내지만 북한이 받지 않는다”고 설명했다. 그는 “전화선을 끊은 건 아니지만 연락이 닿지 않는 상황”이라며 “이것이 오늘의 남북 관계 현실”이라고 지적했다.
조문특사 파견의 실현 가능성에 대해서는 “북측이 받아줄지 여부가 관건”이라며 “과거 불통 시기에는 중국 라인을 통해 연락해 조의 전달이 가능했지만 지금은 그런 경로도 없는 것으로 안다”고 말했다.
그러면서 “정동영 통일부 장관이 정부를 대표해 조의문을 발표했지만 북한에 전달되지 않았다”며 “그럼에도 불구하고 제가 조문특사로 가고 싶다는 의사를 밝히는 것 자체가 좋은 신호가 될 것”이라고 강조했다.
그는 과거 사례들을 언급하며 “김일성 주석이 사망했을 때 이부영 의원이 조문사절을 보내야 한다고 주장했지만 당시 김영삼 정부는 받아들이지 않았다”며 “미국 국무성 한국과장이 나중에 ‘그때 조문단을 보냈다면 남북·북미관계가 개선됐을 것’이라며 아쉬워했다”고 전했다. 또 “(특사 파견에 대해) 대통령실의 반응은 못 들었다”면서도 만약 특사로 가게 된다면 “대화하자”고 말하고 싶다고 했다.
앞서 박 의원은 4일 자신의 페이스북에도 김 전 상임위원장과의 과거 인연을 언급하면서 “여건이 허락한다면 제가 김영남 위원장 조문 사절로 평양을 방문하겠다”며 “오늘 국회에서 만난 정동영 통일장관께도 말씀을 드렸다. 국정원 국감이 오후에 있기에 국정원장께도 요청하겠다. 북한도 받아들이고 우리 정부에서도 박지원을 특사로 보내고 받으시길 간곡히 호소한다”고 적었다.
