국정원 “김정은, 물밑서 美와 대화 대비… 내년 3월 정상회담 분기점”

정보위 국감서 北동향 보고
“金, 핵무장 발언 자제 등 수위조절
최선희, 방러 막판까지 고심 정황”
국가정보원은 4일 “경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 한 북-미 정상회동은 불발됐지만 북한이 물밑에서 미국과의 대화에 대비한 동향이 확인됐다”고 밝혔다. 국정원은 내년 3월이 북-미 정상회담 성사의 분기점이 될 것으로 내다봤다.
국정원은 이날 서울 서초구 국정원 청사에서 비공개로 진행된 국회 정보위원회 국정감사에서 북한이 최근 미국과의 대화를 대비해 온 동향이 다양한 경로로 확인됐다고 보고했다. 정보위 여야 간사인 더불어민주당 박선원, 국민의힘 이성권 의원에 따르면 국정원은 “북한이 미국 행정부 대북 실무진 성향을 분석하고 있고 북한의 핵보유국 관련 레토릭(수사)에 있어서도 미묘한 변화가 감지되고 있다”며 “김정은 북한 국무위원장이 미국과 조건부 대화를 시사한 최고인민회의 (연설) 이후 핵무장에 대한 직접적인 발언을 자제하면서 수위를 조절하고 있는 것”이라고 밝혔다.
국정원은 또 정보위에 “최선희 북한 외무상이 러시아, 벨라루스 방문을 막판까지 고심한 정황도 포착했다”고 보고했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 방한 시 김 위원장과의 회동을 제안한 가운데 북한은 외교 수장인 최 외무상을 러시아로 보낸 바 있다.
트럼프 대통령이 “김 위원장과의 만남을 위해 다시 돌아올 것”이라고 밝힌 가운데 국정원은 내년 3월이 북-미 회담 성사 여부의 분기점이 될 수 있다고 봤다. 이 의원은 국감 후 브리핑에서 “북한이 북-러 밀착에 이어 올해 북-중 관계 개선을 발판으로 내년에는 미국 접촉에 가장 큰 우선점을 두게 될 것”이라며 “국정원에서는 한미 연합훈련이 있는 내년 3월이 정세 분기점이 될 것으로 보고 있다”고 전했다.
다만 국정원은 9차 당 대회에서는 ‘남북 두 국가론’을 헌법에 반영할 가능성이 높다고 전망했다.
국정원은 김 위원장의 건강에 대해선 “기저질환이 있다고 알려졌음에도 지방과 평양을 오가는 장시간 이동과 각종 행사를 무리 없이 소화하고 있으므로 건강에 큰 이상이 없는 것으로 파악하고 있다”고 보고했다. 또 “심박수 (분당) 80이고, 고혈압 가능성은 과거에 꽤 높았는데 낮아진 것으로 평가한다”고 박 의원은 브리핑에서 전했다.
국정원은 또 북한의 우크라이나 전쟁 3차 파병에 대해 “북한군 건설부대 5000여 명이 9월부터 러시아로 순차 이동 중이며, 인프라 복구에 동원될 것으로 예상된다”고 밝혔다.
댓글 0