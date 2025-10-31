오세훈 “서울 집값 오른 건 李정부 소비쿠폰 때문”

오세훈 서울시장이 서울 부동산 시장 과열은 이재명 정부의 소비쿠폰 때문이라고 주장했다. 또 더불어민주당이 중앙정부가 부동산과 관련한 지방자치단체의 권한을 가져오는 방안을 검토하는 것에 대해 “국토교통부가 감당하지 못할 일”이라고 했다.
오 시장은 31일 채널A ‘뉴스A’에 출연해 “서울에만 해도 지금 재개발·재건축 지역이 430개나 된다. 국토부가 어떻게 관리할 건가”라며 “무리하게 정부에서 (권한을) 회수하겠다면 부동산에도 당파성이 들어가고 이념이 들어가고 아주 바람직하지 않은 결과가 초래될 것”이라고 했다.
오 시장은 정부의 10·15 부동산 대책을 정면으로 비판했다. 오 시장은 “10·15 대책이 발표된 이후에 자금이 부족하다. 다시 말해서 분담금과 이주비가 필요한데 은행에서 돈 나올 길이 다 막혔다”고 지적했다.
서울 집값 상승의 주요 원인이 오 시장의 토지거래허가제 해제 때문이라는 민주당 주장에 대해서도 자료를 들고 와 반박했다. 오 시장은 “올해 초 가격 상승률이 보합세로 내려가고 거래량의 3분의 1이 됐다. 한국은행, 금융연구소 등이 부동산 가격이 내려앉고 있어서 대책이 필요하다고 분석할 때였다“며 ”제가 정치적 욕심 때문에 그랬다는 것은 다 터무니없는 얘기“라고 일축했다.
반대로 부동산이 과열된 건 이재명 정부의 소비쿠폰 때문이라고 지적했다. 오 시장은 ”오늘 아침 뉴스를 보니 김수현 전 청와대 정책실장이 부동산 가격 상승의 핵심 요인은 과잉 유동성, 유동성 많이 공급돼 금융시스템을 통해 자산시장으로 들어가는 것이라고 했다“며 ”한마디로 정부에서 돈 풀어서 부동산이 오른다는 말“이라고 언급했다.
이어 ”이재명 정부 들어서 한번 풀었고 내년, 내후년에도 또 소비쿠폰 같은 것을 한다고 할 것“이라며 ”이런 것들이 부동산 가격을 올리는 요인“이라고 비판했다.
오 시장이 추진했다가 고장으로 중단된 한강버스는 만족도가 높은 서비스라고 했다. 그는 ”한 달 동안 운행하며 보완을 했다. 아마 고장이 나도 경미한 고장이 있을 것”이라며 “버스도 고장나고 택시도 고장나는 데 침소봉대하면 안 된다. 타보신 분들의 만족률이 86%다”라고 강조했다.
오 시장은 명태균 스캔들에 대해선 “죄 지은 만큼 각자 책임지게 될 것이다. 이제 수사만 남았다”고 했다.
