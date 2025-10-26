대검, ‘블랙펄 대표와 술자리’ 한문혁 검사 감찰 착수…현보직 복귀도 ‘불가’

대검찰청이 김건희 특별검사팀에서 도이치모터스 주가조작 사건을 수사했던 한문혁 부장검사를 대상으로 감찰에 돌입했다.
26일 대검찰청은 언론 공지를 통해 “한 부장검사에 대해서는 특검으로부터 최근 관련 내용을 제공받아 곧바로 감찰에 착수했다”며 “구체적인 사실관계에 대해서는 추가 확인이 필요하나 현 보직인 서울중앙지검 반부패 3부장으로 복귀하는 것이 적절하지 않아 법무부와 협의해 오는 27일자로 수원고검 직무대리로 발령했다”고 밝혔다.
한 부장검사는 김건희 특검에서 김건희 여사가 연루된 것으로 의심되는 도이치모터스 주가조작 사건을 수사해 왔다. 그런데 한 부장검사가 도이치모터스 주가 조작 사건의 핵심 피의자인 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표와 만나 술자리를 가진 것이 드러나며 논란이 됐다. 특히 한 부장검사와 이 전 대표 등이 당시 술자리에서 찍은 사진까지 공개되며 작지 않은 파장이 일고 있다.
특검은 이날 “파견 근무 중인 한 부장검사가 수사를 계속하기 어렵다고 판단된 사실 관계가 확인됐다”며 “지난 23일 검찰에 파견 해제 요청을 했고 27일자로 검찰에 복귀하게 됐다”고 했다.
한 부장검사는 이날 입장문을 통해 이 전 대표를 만나 식사를 한 것은 사실이지만, 당시 블랙펄인베스트먼트 대표인 것을 알지 못했다고 해명했다. 한 부장검사는 “(만남) 당시 이종호는 도이치모터스 피의자가 아니었고 자신에 대해 소개를 하지 않아 도이치모터스 관련자라는 사실을 알지 못했다”며 “명함이나 연락처도 교환하지 않았고 이후 개인적으로 만나거나 연락을 주고받은 사실이 없다”고 했다.
