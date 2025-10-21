국힘, ‘주식의혹’ 민중기 고발…“특검 사퇴하고 수사 받아야”

국민의힘이 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사를 고발하기로 했다. 민 특검이 미공개된 회사 내부 정보를 활용해 시세차익을 거뒀다는 의혹 때문이다.
21일 송언석 국민의힘 원내대표는 국정감사 대책회의에서 “(민중기 특검의) 미공개 내부 정보를 이용한 투자 의혹은 1300만 개미투자자를 우롱할 뿐만 아니라 시장 질서를 파괴하는 심각한 사안”이라며 “민 특검은 특검직을 사퇴하고 수사를 받아야 한다”고 주장했다.
송 원내대표는 “민 특검이 (주식 매도 관련해) 위법 사안이 없었다고 하는데, 그러면 매입, 매도 시점을 밝혀야 한다”며 “위법 여부는 본인이 결정할 일이 아니다”라고 했다. 그러면서 “민 특검 의혹에 대해 법적 고발 조치를 취하기로 했다”며 “민 특검은 수사를 진행할 자격도 없고 신뢰도 잃어버렸다”고 말했다.
송 원내대표는 민중기 특검 수사 도중 사망한 양평군 공무원을 언급하면 “고인이 남은 자필 메모에는 특검이 불법적인 강압을 가했다는 증언이 남겨져 있다”며 “자정 넘어서 조사 진행은 특검도 인정하고 있고 이 자체로 수사 준칙을 어긴 반인권적 수사임이 드러났다”고 지적했다.
이어 “국감 제보센터를 통해 민중기 특검으로부터 강압 수사를 받았다는 상당히 충격적 제보가 들어오고 있다”며 “면장에게만 유독 특별히 강압 수사를 하지 않았을 것이라는 전제 하에 당에 들어온 제보들을 면밀하게 확인 중”이라고 했다.
송 원내대표는 “민 특검이 사퇴 요구를 거부했는데, 이미 파견 검사 전원이 원대 복귀를 요청하면서 리더십이 심각하게 훼손됐다”며 “본인이 구차하게 직을 고집하는 것이 특검 수사에 악영향 미치는 걸 명심하라”고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0