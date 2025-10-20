오동운 공수처장 “특검 수사 정면돌파…명예 지킬 것”

위증 수사 직무유기 혐의로 채상병특검 수사 대상에
순직해병 사건과 관련해 직무유기 혐의로 특별검사 수사 대상에 오른 오동운 고위공직자범죄수사처장이 공수처 직원들에게 “특검 수사는 결코 공수처 근간을 흔들 수 없다”는 입장을 밝혔다.
오 처장은 20일 공수처 직원들에게 보낸 메시지에서 “최근 언론에 보도된 저와 차장 관련된 수사 소식으로 여러분이 많이 놀라고 불안했을 걸 잘 알고 있다“며 이같이 전했다.
오 처장은 ”처장으로서 이런 상황을 겪게 해서 미안한 마음이 크다“며 ”이 사안은 취임 초기에 공수처의 정당한 수사 활동 과정에서 발생한 것으로 법적 절차를 통해 충분히 해명 가능하다고 확신하고 있다. 공수처의 명예와 정당성을 지키기 위해 흔들림 없이 대응하겠다“고 했다.
오 처장은 ”우리는 지난 세월 동안 수많은 어려움 속에서도 공수처를 성장시켜왔고 이번 일 역시 하나의 고비일 뿐“이라며 ”저는 이 문제를 법과 절차에 따라 정면 돌파할 것이고 동시에 공수처 발전을 위한 계기로 삼고자 한다“고 강조했다.
앞서 순직해병 특검팀(이명현 특별검사)은 송창진 전 공수처 수사2부장에 대한 위증 혐의를 수사하는 과정에서 오 처장과 이재승 차장, 박석일 전 수사3부장을 직무유기 혐의로 입건했다.
순직해병 특검팀은 공수처가 송 전 부장 고발 건을 대검찰청에 통보하지 않는 등 위법행위를 한 사실을 확인하고 추가 증거 확보에 나선 것으로 전해졌다.
앞서 송 전 부장은 지난해 국회에서 ”해병대 수사 외압 건에 이종호 전 블랙인베스트 대표가 연루된 사실을 몰랐다“고 말했지만, 공수처 임용 전 이 전 대표 변호인을 맡은 사실이 드러났다. 더불어민주당은 송 전 부장을 위증 혐의로 고발했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0