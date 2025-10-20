국힘 “집 나중에 사라니…서민 절박함 외면하고 조롱”

이상경 국토1차관 발언에 “국민 분노” 비판
이상경 국토교통부 1차관이 유튜브 채널에 출연해 10·15 부동산 대책에 대해 내놓은 발언과 관련해 국민의힘 조용술 대변인은 “사실상 조롱”이라고 비판했다.
20일 조 대변인은 이날 논평을 통해 이 차관이 한 유튜브 방송에서 발언한 내용을 거론하며 “정부 고위 관계자가 국민에게 ‘기다려라’, ‘돈을 모아 나중에 사라’라는 식으로 말하는 것은 사실상 조롱”이라고 말했다.
앞서 이 차관은 최근 한 유튜브 채널 부읽남TV에 출연해 “정부 정책을 통해 집값이 안정되면 그때 사라”, “어차피 기회는 돌아오게 돼 있다. (규제에 대해) 민감하게 반응할 필요 없지 않나”라고 말한 바 있다.
이에 대해 조 대변인은 “서민의 절박한 현실은 외면한 채, 현금 부자에게만 유리한 구조를 방치하는 정부의 태도에 국민은 분노하고 있다”고 지적했다.
또 이재명 정부의 부동산 철학을 비판하기도 했다. 그는 “이재명 대통령은 후보 시절 ‘부동산 시장은 가급적이면 건들지 않겠다’라고 약속했다”면서 “그러나 정책의 일관성은커녕, 정권 출범 이후 오락가락한 규제와 정책 혼선으로 서민과 청년의 내 집 마련의 꿈은 산산조각 났다”고 했다.
그러면서 “이재명 정권은 ‘10·15 부동산 대책’을 통해 국민 절반을 ‘투기 세력’으로 몰며 대출 규제를 강화했다. 그 결과, 지금의 부동산 시장은 현금 부자만 웃고 서민은 절망하는 불평등 구조로 변했다”고 주장했다.
조 대변인은 “정작 정권 핵심 인사들은 노른자 땅에 부동산을 보유하고, 다른 지역에는 전세로 거주하며 ‘실거주 원칙’을 외친다”며 “서민의 눈물을 외면하고 국민을 계층별로 나누는 이재명 정권의 오만함을 국민은 더 이상 참지 않을 것”이라고 꼬집었다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
