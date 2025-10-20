국민 2명 중 1명 이상 “통일 필요 없다”…51%로 역대 최고치

‘북한에 대해 무관심하다’ 68%…10년 만에 17%P 올라
개성공단 재개엔 ‘부정적’…남북회담엔 ‘찬성’ 기류 강해
국민 2명 중 1명 이상이 “통일이 필요하지 않다”라고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 첫 조사를 시작한 2014년 이후 12년 만에 역대 최고치로, ‘통일이 필요하다’고 답변자가 절반에 미치지 못한 것도 이번이 처음이다.
통일연구원은 20일 이 같은 내용을 포함한 ‘KINU 통일의식조사 2025’ 결과를 발표했다.
조사 대상 중 “통일이 필요하다”라고 답변한 국민은 전년 대비 3.8%P 감소한 49%로 조사 이래 최저치를 기록했다. 반대로 “통일이 필요 없다”라는 답변은 51%로 집계됐다. 이는 북한의 ‘적대적 두 국가론’ 기조와 남북관계 단절 지속 등이 작용한 결과로 보인다.
북한에 대한 무관심도 커지는 모양새다. 조사 대상 중 “북한에 무관심하다”라고 응답한 사람은 2015년 50.8%를 기록한 이후 10년 만에 17.3%P가 늘어 68.1%를 기록했다.
남북 간 경제 협력, 스포츠·문화·인적 교류를 찬성한다는 국민은 각각 53.8%와 79%로 나타났다. 다만 인도적 지원에 대해선 긍정(36.8%)보다 부정(39.5%) 인식이 처음으로 높아졌다.
대북전단·확성기 방송을 반대하는 국민은 61%로 역대 최고를 기록했다. 2015년엔 찬성자가 다수였으나 ‘9·19 남북군사합의’를 기점으로 수치가 역전됐다. 통일연구원은 “윤석열 정부에서 비상계엄 직전 북한에 무인기를 보내 남북 군사적 갈등을 유도한 것도 국민의 인식에 영향을 줬을 것”이라고 평가했다.
개성공단 재가동에 대한 답변은 지지 정당에 따라 찬성과 반대가 엇갈렸다. 더불어민주당 지지자 중 개성공단 재가동을 찬성하는 비율은 49.1%, 반대하는 비율은 31.9%로 집계됐지만, 국민의힘 지지자 중 공단 재가동에 찬성하는 비율은 26.1%(반대 57.5%)에 불과했다. 연구원은 정부가 개성공단의 재가동을 본격화하면 “정파 간 갈등의 씨앗이 될 가능성이 있다”라고 예상했다.
이재명 대통령과 김정은 노동당 총비서의 정상회담에 ‘찬성한다’는 국민은 69.4%로 높게 나타났다.
아울러 조사 대상 중 65.7%가 트럼프 행정부 2기 출범 이후 미국의 자국 우선주의 정책에 따라 “미국이 한국의 이익을 고려하지 않는다”라고 인식하는 것으로 나타났다. 향후 5년 내 “한미관계가 나빠질 것”이라는 응답은 3년 사이 15.6%P가 늘어 20.4%로 올라갔다. 주한미군 철수 가능성에 대해 ‘철수 안 할 것’이라고 응답은 국민은 지난 2023년 46.5%에서 올해 35.6%로 줄었다.
한국의 외교 방향에 대해 절반 넘는 국민은 ‘중국과 미국 사이의 균형 외교’를 선호(54.5%)하는 것으로 나타났지만, “미국과의 동맹을 강화해야 한다”는 응답도 11%P 상승해 30%로 늘었다. ‘중국의 선거 개입설’을 신뢰하는 비율은 17.8%로 나타났다.
한편 이번 조사는 올해 7월 10일부터 8월 13일까지 전국에 거주하는 만 18세 이상 성인남녀 1000명을 대면으로 조사한 결과로, 표본오차 95%·신뢰수준 ±3.1%P이다.
