장동혁 “尹 면회…성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셔”

국민의힘 장동혁 대표는 18일 서울구치소에 수감된 윤석열 전 대통령을 면회했다고 밝히며 당이 단일대오로 뭉쳐야 한다고 강조했다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 “전날 오전 윤 전 대통령을 면회하고 왔다”며 “힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다”고 전했다.
이어 “우리도 하나로 뭉쳐 싸우자”며 “좌파 정권으로 무너지는 자유대한민국을 살리기 위해, 국민의 평안한 삶을 지키기 위해”라고 했다.
국민의힘에 따르면 이번 장 대표의 면회는 가림막이 있는 상태에서 10분간 ‘일반 면회’ 방식으로 진행됐다. 이 자리에는 국민의힘 김민수 최고위원도 동석했다.
장 대표는 지난 전당대회 기간 당대표에 당선될 경우 적절한 시점에 적절한 방법으로 윤 전 대통령을 면회하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.
장 대표는 지난달 윤 전 대통령에 대한 ‘특별 면회’를 신청했으나 구치소 측이 특검 조사를 이유로 불허 통보한 것으로 알려졌다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
