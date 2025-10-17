대통령실 “초대형 방산 수출 결정 임박”…강훈식 유럽 급파

강훈식 대통령 비서실장이 12일 오후 서울 종로구 총리공관에서 제4차 고위당정협의회에 참석하기 위해 회의장으로 향하고 있다. (공동취재) 2025.10.12 뉴스1

이재명 정부는 국정과제인 방산 4대 강국 구현을 위해 대통령실 전체를 아우르는 ‘방산 컨트롤타워’를 구축하고, 수출지원 방안을 포함한 방위산업 발전 전략을 추진하고 있다.