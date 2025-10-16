이번엔 선관위장 국감 이석 놓고 공수 바꾼 여야

여야는 15일 국회 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 국정감사에서 노태악 중앙선관위장(대법관)의 이석을 두고 공방을 벌였다. 13일 국회 법제사법위원회 대법원 국정감사에서 조희대 대법원장 이석을 두고 충돌했던 여야가 공수를 바꿔 설전을 벌인 것.
국민의힘 서범수 의원은 이날 국감에서 더불어민주당 소속인 신정훈 행안위원장이 노 위원장 이석에 대한 동의 여부를 묻자 “국회법을 보면 중앙행정기관의 장이 질의응답을 하도록 돼 있다”며 “법사위와 행안위는 다른 건가. 이렇게 이석시키는 관례가 깨진 건 오래됐다”고 반대했다. 반면 민주당 윤건영 의원은 “법사위는 대법원장을 일반 증인으로 채택했지만 행안위는 선관위원장을 증인으로 채택하지 않았다”고 반박했다. 신 위원장은 “여야 간사 간의 협의를 거쳐서 추후에 이런 절차를 갖는 데 대해서는 저도 개방적으로 받아들이도록 하겠다”면서도 노 위원장의 이석을 허용했다.
이날 국감에선 최동석 인사혁신처장의 답변 태도가 도마에 올라 여당도 질타했다. 윤 의원이 국가정보자원관리원 화재 때 최 처장이 자택에 있었던 점을 지적하자 최 처장은 “우리는 대민 서비스가 아니라 공무원 서비스를 하는 기관이니 각 부처가 먼저 복구하도록 우리가 가서 아우성치지 말자는 (간부) 얘기가 제 머릿속에 각인됐다”면서 “어차피 엎질러진 물이니 어린아이를 기르는 어머니 같은 마음으로 조금 손해를 보더라도 먼저 다른 부처가 복구한 다음에 나중에 해도 된다(고 생각했다)”고 답했다. 이에 윤 의원은 “비상 상황이 생겼을 땐 집에 계시는 것이 아니라 기관으로 나와 상황을 장악하고 대책을 내놓는 것이 기관장의 자세”라고 비판했다.
