李대통령 ‘냉부해’ 출연후 사라진 댓글 1만 2천개…구글 측 ‘단호박’ 답변은?

  • 뉴스1
황성혜 부사장 국감서 “정부 측 삭제 요청은 단 한 건도 없었다…가이드라인 따를 뿐”

JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 방송 화면
이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 출연한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’(냉부해) 유튜브 영상에서 댓글 1만 2천여 개가 삭제되면서, 방송 장면에 대한 의혹과 논란이 커지고 있는 가운데 구글 코리아 측은 “정부 측 삭제 요청은 없었다”며 사태에 종지부를 찍었다.

지난 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서는 최형두 국민의힘 의원이 이번 댓글 삭제 문제를 집중 질의했다.

이날 최 의원은 “냉부해 영상 댓글이 1만2천 개 이상 삭제됐다. 대통령 부부가 프로그램에 출연한 것에 대해 국민들이 다양한 의견을 남겼을 텐데, 이 많은 댓글이 삭제된 이유가 무엇인가”라고 지적했다. 최근 일부 누리꾼은 대통령 부부의 예능 출연이 국가정보자원관리원 화재로 행정 시스템이 마비된 시점과 맞물려 있다는 점을 문제 삼은 바 있다.

이에 황성혜 구글코리아 대외협력정책 부사장은 “저희가 확인한 바에 따르면 정부 측에서 댓글 삭제 요청은 단 한 건도 없었다”고 답변했다. 이어 “구글은 커뮤니티 가이드라인에 따라 스팸, 반복 댓글, 폭력적 언어 등 정책에 위배되는 댓글을 자동으로 삭제한다. 삭제되는 댓글이 많아 보이는 것은 이런 자동화 시스템 때문”이라고 설명했다. 또한 “유튜브 채널 관리자에게도 댓글을 관리할 권한이 부여돼 있어, 필요에 따라 관리자가 직접 삭제할 수 있다”고 부연했다.

지난 14일 국회 국정감사에서는 인기 먹방 유튜버 쯔양이 증인으로 출석해 ‘사이버 레커 피해’와 ‘유튜브 플랫폼’ 대응 문제와 관련해 질의응답을 진행했다. 앞서 쯔양에 피해를 준 사이버 레커들의 공갈·협박 문제는 유튜브 등 플랫폼 ‘뒷북 대응’ 논란으로 이어진 바 있다.

이와 관련 국민의힘 측에선 ‘사이버불링’의 피해자이자 민간인인 쯔양에 대한 질의 과정서 △이 대통령이 출연한 예능프로그램 영상에 대한 유튜브의 댓글 삭제 조치 △박정훈 의원에 대한 더불어민주당의 번호 공개 사실 등 정치적 이슈를 언급했다.

유튜버 쯔양(박정원)이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 방송통신위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.10.14 뉴스1
당시 최형두 의원은 “대통령 부부 출연 관련 댓글이 순식간에 삭제된 것은 사이버 레커 피해자 대응과 비교했을 때 지나치게 신속했다”고 지적하자 민주당 소속 최민희 과방위원장이 “제가 말하겠다”며 대화 주제를 바꿨고, 쯔양은 해당 질문에 대해선 별도의 답을 남기지 않았다. 또 쯔양은 다른 의원들의 질문에 “사실 제가 법과 관련해서는 좀 무지해서 그런 판단을, 의견을 말씀드리기가 굉장히 조심스럽지만 아무래도”라고 짧게 답하기도 했다.

이 대통령 부부는 지난달 28일 ‘냉부해’ 녹화에 참여했으며, 촬영분은 지난 6일 공개됐다. ‘K-푸드’를 홍보하기 위해 출연한 이 대통령 부부는 외국인들도 즐길 수 있는 한식을 주문해 맛보았고, 이날 방송의 시청률은 역대 최고 시청률을 기록하는 등 큰 관심이 집중됐다.

그러나 국가정보자원관리원 화재로 행정 시스템 전반이 마비되고 담당 공무원이 사망한 상황에서 이 대통령이 출연한 예능 프로그램이 방송되는 것에 대해 야권이 맹공을 퍼부었고, JTBC 측 관련 영상에는 일부 비판의 목소리도 이어졌다.

한편 이 같은 논란에 대해 JTBC 측은 댓글을 인위적으로 삭제한 사실이 없다고 밝혔고, 구글코리아 측도 정부 개입이 없었음을 분명히 하며 사태를 일단락시켰다.

