李대통령 ‘냉부해’ 출연후 사라진 댓글 1만 2천개…구글 측 ‘단호박’ 답변은?

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 출연한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’(냉부해) 유튜브 영상에서 댓글 1만 2천여 개가 삭제되면서, 방송 장면에 대한 의혹과 논란이 커지고 있는 가운데 구글 코리아 측은 “정부 측 삭제 요청은 없었다”며 사태에 종지부를 찍었다.
지난 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서는 최형두 국민의힘 의원이 이번 댓글 삭제 문제를 집중 질의했다.
이날 최 의원은 “냉부해 영상 댓글이 1만2천 개 이상 삭제됐다. 대통령 부부가 프로그램에 출연한 것에 대해 국민들이 다양한 의견을 남겼을 텐데, 이 많은 댓글이 삭제된 이유가 무엇인가”라고 지적했다. 최근 일부 누리꾼은 대통령 부부의 예능 출연이 국가정보자원관리원 화재로 행정 시스템이 마비된 시점과 맞물려 있다는 점을 문제 삼은 바 있다.
이에 황성혜 구글코리아 대외협력정책 부사장은 “저희가 확인한 바에 따르면 정부 측에서 댓글 삭제 요청은 단 한 건도 없었다”고 답변했다. 이어 “구글은 커뮤니티 가이드라인에 따라 스팸, 반복 댓글, 폭력적 언어 등 정책에 위배되는 댓글을 자동으로 삭제한다. 삭제되는 댓글이 많아 보이는 것은 이런 자동화 시스템 때문”이라고 설명했다. 또한 “유튜브 채널 관리자에게도 댓글을 관리할 권한이 부여돼 있어, 필요에 따라 관리자가 직접 삭제할 수 있다”고 부연했다.
지난 14일 국회 국정감사에서는 인기 먹방 유튜버 쯔양이 증인으로 출석해 ‘사이버 레커 피해’와 ‘유튜브 플랫폼’ 대응 문제와 관련해 질의응답을 진행했다. 앞서 쯔양에 피해를 준 사이버 레커들의 공갈·협박 문제는 유튜브 등 플랫폼 ‘뒷북 대응’ 논란으로 이어진 바 있다.
이와 관련 국민의힘 측에선 ‘사이버불링’의 피해자이자 민간인인 쯔양에 대한 질의 과정서 △이 대통령이 출연한 예능프로그램 영상에 대한 유튜브의 댓글 삭제 조치 △박정훈 의원에 대한 더불어민주당의 번호 공개 사실 등 정치적 이슈를 언급했다.
당시 최형두 의원은 “대통령 부부 출연 관련 댓글이 순식간에 삭제된 것은 사이버 레커 피해자 대응과 비교했을 때 지나치게 신속했다”고 지적하자 민주당 소속 최민희 과방위원장이 “제가 말하겠다”며 대화 주제를 바꿨고, 쯔양은 해당 질문에 대해선 별도의 답을 남기지 않았다. 또 쯔양은 다른 의원들의 질문에 “사실 제가 법과 관련해서는 좀 무지해서 그런 판단을, 의견을 말씀드리기가 굉장히 조심스럽지만 아무래도”라고 짧게 답하기도 했다.
이 대통령 부부는 지난달 28일 ‘냉부해’ 녹화에 참여했으며, 촬영분은 지난 6일 공개됐다. ‘K-푸드’를 홍보하기 위해 출연한 이 대통령 부부는 외국인들도 즐길 수 있는 한식을 주문해 맛보았고, 이날 방송의 시청률은 역대 최고 시청률을 기록하는 등 큰 관심이 집중됐다.
그러나 국가정보자원관리원 화재로 행정 시스템 전반이 마비되고 담당 공무원이 사망한 상황에서 이 대통령이 출연한 예능 프로그램이 방송되는 것에 대해 야권이 맹공을 퍼부었고, JTBC 측 관련 영상에는 일부 비판의 목소리도 이어졌다.
한편 이 같은 논란에 대해 JTBC 측은 댓글을 인위적으로 삭제한 사실이 없다고 밝혔고, 구글코리아 측도 정부 개입이 없었음을 분명히 하며 사태를 일단락시켰다.
