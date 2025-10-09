동아일보

박수현 “김현지, 국감 출석하는 걸로 알아” 박지원 “저라면 나와서 한바탕”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 9일 12시 07분

김현지 대통령실 제1부속실장이 2일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에 참석하고 있다. 뉴시스
박수현 더불어민주당 수석대변인은 9일 “김현지 대통령실 부속실장이 국정감사에 출석하는 것으로 안다”고 말했다.

박 수석대변인은 9일 SBS 라디오에 출연해 “대통령실이 김 부속실장을 국감에 안 내보내려고 한다든가 그런 일은 전혀 없다”며 이같이 말했다.

박 수석대변인은 국민의힘의 김 부속실장의 국감 출석을 요구한 데 대해 “총무비서관 고유 업무인 청와대 살림을 들여다보겠다는 것이 아니라 오랫동안 이재명 대통령을 모셔 왔던 김 전 총무비서관(현 부속실장)을 불러내 과거 문제를 가지고 정쟁과 공세를 하겠다는 의도가 너무 명확히 보인다”고 주장했다.

이어 “대통령실 뜻이 어쨌든지 간에 그것(김 부속실장의 국감 출석)을 합의해 줄 여당이 어디 있나”라며 “당이 염려해 조율하는 것뿐이지 대통령실과 조율한 건 아니다”라고 덧붙였다.

한편 민주당 박지원 의원은 MBC 라디오에서 “부속실장은 국정감사에 나온 예가 없다”면서도 “여야가 합의해서 증인 채택하면 (국감에) 나와야 한다”고 말했다. 박 의원은 “제가 만약 김 비서관(부속실장)이라면 나오겠다”며 “박근혜 (정부의) ‘문고리 권력’처럼 비리가 있나 뭐가 있나. (국민의힘은) ‘만사현통’하지만 그런 건 없다”라고 강조했다.

또 김 부속실장이 총무비서관을 맡고 있을 당시 “(국감에) 안 나온다는 소리를 안 했는데 왜 그러는지 모르겠다”며 출석할 의사를 내비쳤다고 전하면서 “똑똑하고 야무지다. 저 같으면 나와서 한바탕 할 것”이라고 말했다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
