내란특검, 국방부 압수수색…‘무인기 전문가’ 인사 관련 조사

12·3 비상계엄 관련해 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀은 29일 평양 무인기 투입 의혹을 조사하기 위해 국방부를 압수수색했다.
박지영 특검보는 이날 브리핑에서 “오전에 국방부를 압수수색했다. 구체적인 혐의 내용은 말씀드리기 어렵다”고 밝혔다.
압수수색 대상은 용산 국방부 인사복지실 산하 인사기획관리과로 알려졌다.
윤석열 정부는 2023년 국가안보실 위기관리센터 산하에 대북 정보융합팀을 구성했다. 윤 정부가 국방부 정보병과 무인기 전문가를 국방부 인사기획관리과에 요청했는데, 이날 압수수색은 이러한 내용을 밝혀내기 위한 것으로 풀이된다.
윤 정부는 계엄사태 정당성을 확보하기 위한 목적으로 북한을 도발하는 군사 작전을 펼쳤다는 의혹을 받고 있다. 특검팀은 이중 북한에 투입한 무인기가 핵심 규명 대상인 것으로 파악하고 있다. 특검팀은 올 7월 국방부와 드론작전사령부 등을 압수수색하는 등 수사 막바지 단계에 접어든 것으로 알려졌다.
다만, 평양 무인기 투입 의혹 핵심인 윤 전 대통령에 대한 수사는 윤 전 대통령이 특검에 출석하지 않아 난항을 겪고 있다. 특검팀은 이달 30일 오전 10시 2차 출석을 전달했다. 박 특검보는 “윤 전 대통령 측으로부터 정식 의견서나 불출석 사유서가 아직 제출되지 않았다”며 “이 사건과 관련 변호인 선임서도 내지 않은 상황”이라고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
