친명계 모임 “트럼프 ‘3500억 달러 선불’ 발언, 귀신 씻나락 까먹는 소리”

더불어민주당에서도 강성 친명(친이재명계) 모임인 더민주혁신회의는 27일 도널드 트럼프 대통령이 3500억 달러를 선불로 요구하는 건 “귀신 씻나락 까먹는 소리”라며 강력히 반박했다.
더민주혁신회의는 2023년 6월 출범한 민주당 소속 전현직 의원이 모인 강성 친명계 모임이다. 이날 이들은 논평을 통해 “미국 상무 장관이 우리나라와의 관세 협상 과정에서 기존에 논의했던 3500억 달러보다 훨씬 더 많은 금액을 요구하면서 투자방식도 대출 아닌 현금을 먼저 투입하라고 압박하고 있다고 한다”며 “귀신 씻나락 까먹는 소리도 정도가 있다”고 지적했다.
이어 “미국이 안보동맹국이자 경제동맹국인 한국을 마치 자신들의 속국이라고 착각하고 있는 듯 하다”며 “당초 한국 정부는 얼마로 확정되든 직접투자는 5% 미만으로 하고 대출과 보증방식으로 이행해 외화유출을 최소화할 계획이었는데, 미국 정부의 주장대로 3500억 달러를 현금 직접 투자 방식으로 이행한다면 한국의 외환보유고는 곧장 바닥을 드러내 국제통화기금(IMF)의 힘을 빌려야 하는 제2의 외환위기를 맞게 된다”고 경고했다.
이들은 “우리 정부는 트럼프 정부의 부당한 요구를 절대 수용해서는 안 된다. 또 미국, 일본과 무제한 통화스와프 등의 통화 안전장치를 조속히 마련해야 한다”고 강조했다.
도널드 트럼프 대통령은 25일 (현지시간) “우리는 다른 나라들로부터 제대로 된 대우를 받지 못했지만 지금은 매우 잘하는 중”이라며 “그 이유는 관세와 무역협정 덕분”이라고 주장했다. 이어 “한 곳(유럽연합)으로부터 9500억 달러(약 1342조 원)를 벌었는데 이전엔 전혀 받지 못했던 돈”이라며 “일본에선 5500억 달러(약 777조 원), 한국에선 3500억 달러를 받는다. 이건 선불”이라고 말했다.
댓글 0