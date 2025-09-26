대통령실 “日 이시바 총리, 30일~10월 1일 방한…부산서 정상회담”

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난달 23일(현지 시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 소인수 정상회담 기념촬영을 하고 있다. (공동취재) 2025.08.24. 뉴시스

대통령실에 따르면 이시바 총리의 방한은 올 8월 재개된 셔틀 외교에 따라 양 정상이 조만간 한국에서 만나기로 한 데 따른 것이다. 당시 이 대통령은 서울이 아닌 지방에서 회동할 것을 제안했다. 일본 총리가 양자 방한을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 건 2004년 노무현 당시 대통령과 고이즈미 당시 일본 총리가 제주도에서 정상회담을 가진 이후 21년 만이다.