대통령실 “日 이시바 총리, 30일~10월 1일 방한…부산서 정상회담”

  • 입력 2025년 9월 26일 17시 38분

강유정 대통령실 대변인이 26일 서울 용산 대통령실 청사에서 이시바 시게루 일본 총리 방한 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.9.26/뉴스1
이시바 시게루(石破茂) 일본 총리가 30일부터 다음 달 1일까지 1박 2일 간 방한한다고 대통령실이 밝혔다. 이 대통령은 이시바 총리와 부산에서 한일 정상회담과 만찬을 가질 예정이다. 대통령실은 “한일 정상은 양국 간 미래지향적 협력의 발판을 더욱 공고히 하고 역내 평화와 안정을 위한 한일 및 한미일 공조 강화 방안, 지역 및 글로벌 차원의 양국 공동 관심사에 대해 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것”이라고 했다.

대통령실 강유정 대변인은 26일 오후 서울 용산 대통령실 청사에서 브리핑을 열고 “이시바 총리가 이 대통령의 초청으로 9월 30일부터 10월 1일까지 1박 2일 간 한국을 방문한다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난달 23일(현지 시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 한일 소인수 정상회담 기념촬영을 하고 있다. (공동취재) 2025.08.24. 뉴시스
대통령실에 따르면 이시바 총리의 방한은 올 8월 재개된 셔틀 외교에 따라 양 정상이 조만간 한국에서 만나기로 한 데 따른 것이다. 당시 이 대통령은 서울이 아닌 지방에서 회동할 것을 제안했다. 일본 총리가 양자 방한을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 건 2004년 노무현 당시 대통령과 고이즈미 당시 일본 총리가 제주도에서 정상회담을 가진 이후 21년 만이다.

강 대변인은 양 정상의 공동성명 또는 공동합의문 발표 가능성에 대해 “아직 정확하게 협의된 부분이나 알려진 바는 없다”며 “준비된 바가 있으면 곧 알려드리도록 하겠다”고 했다.

김현지 총무비서관이 지난달 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제1회 을지국무회의 및 제37회 국무회의에 배석하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.08.18.
또 강 대변인은 이 대통령의 ‘그림자 측근’으로 꼽히는 김현지 대통령총무비서관의 국정감사 출석 여부와 관련해 “국회에서 논의해 결정해야 할 문제”라고 했다.

강 대변인은 “특정 비서관의 이름이 중요한 게 아니다”라며 “총무비서관은 특별한 사례가 아니라면 증인이 아니라 배석하는 인원으로 알고 있다”고 했다. 그러면서 “국회 운영위에서 참석자, 배석자, 증인 출석 이런 부분들은 결정되는 사안”이라고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
