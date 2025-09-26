李 만난 베선트, 트럼프에 ‘韓 통화 스와프’ 요구 전하기로

李 “韓 경제규모-외환시장 日과 달라
이재명 대통령이 24일(현지 시간) 스콧 베선트 미국 재무장관을 만나 3500억 달러(약 486조 원) 규모의 대미 투자 패키지에 대해 “상업적 합리성을 바탕으로 한미 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다”고 밝혔다.
이런 측면 고려해 투자협상 이뤄지길
北 핵무기 충분히 확보한 걸로 보여”
이 대통령은 이날 미국 뉴욕 주유엔 한국대표부에서 베선트 장관을 접견하고 “한국은 경제 규모나 외환시장 인프라 등에서 일본과 다르다. 이런 측면을 고려해 협상이 잘 이뤄지길 바란다”며 이같이 말했다고 김용범 대통령정책실장은 밝혔다.
베선트 장관은 이 대통령에게 “통상 협상과 관련해 무역 분야에서 많은 진전이 있는 것으로 안다”며 “투자 협력 분야에서도 이 대통령의 말을 충분히 경청했고 이후 내부에서도 충분히 논의하겠다”고 했다.
이날 접견에선 무제한 통화 스와프 체결 문제가 집중 논의된 것으로 알려졌다. 베선트 장관은 통화 스와프 등 투자 안전장치 마련이 필요하다는 한국의 요청을 도널드 트럼프 대통령에게 전하겠다고 말한 것으로 전해졌다. 김 실장은 이날 접견에 대해 “향후 한미 간 외환 협상 과정에서 중대한 분수령이 될 것”이라고 말했다.
이 대통령은 25일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 주재한 국가 투자설명회(IR)에서 남북 관계 개선을 통한 지정학적 리스크 개선을 강조하며 “북한이 체제 유지를 위해서 필요한 핵무기는 이미 충분히 확보한 걸로 보여진다”고 말했다. 이어 “대륙간탄도미사일(ICBM)도 대기권 재진입 기술만 남겼다. 그것도 곧 해결될 가능성이 높다”고 했다.
