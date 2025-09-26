공정 94%… APEC 21개국 정상 모일 HICO 막바지 작업

경주 APEC 정상회의장 가보니
‘신라 누각’ 닮은 곡선디자인 눈길
3000명 수용 미디어센터 완공 눈앞
“정상들 동선 노출 안돼 보안 강점”
“역대 가장 완벽한 APEC, 경상북도 경주시와 함께합니다.”
24일 KTX 경주역에서 버스로 30분을 달려 도착한 경북 경주 화백컨벤션센터(HICO). 다음 달 말 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등 21개국 정상들과 대표단이 모일 이곳은 신라시대 누각을 모방한 곡선 디자인을 뽐내고 있었다. 정상회의가 열릴 2, 3층 대회의장 유리창 전면은 신라의 상징 천마도가 휘감은 모습이었다.
● 94%까지 오른 공정… 내부는 공사 중
제32차 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 37일 앞둔 이날 언론에 처음 공개된 HICO 내부는 화려한 외관과 달리 공사가 한창이었다. 각국 정상을 수행하는 실무대표단이 사용할 1층은 곳곳에 공사 자재들과 박스 더미들로 가득했다. APEC 참석자들의 눈길을 사로잡을 대형 발광다이오드(LED) 비디오월은 인부들이 리프트를 탄 채 디스플레이 패널을 하나하나 붙여 나가고 있었다.
다음 달 31일과 11월 1일 이틀간 정상회의장으로 사용될 2, 3층은 보안 등의 이유로 이날 공개되지 않았다. 임경훈 APEC 준비기획단 기획총괄부장은 “2, 3층은 미리 설치하면 임차비가 많이 발생해 행사가 임박한 시점에 가구와 회의·음향시설을 들여올 것”이라고 설명했다.
HICO 옆 야외전시장에 별도로 마련된 국제미디어센터(IMC) 역시 아직 철골조를 떼어내지 못한 모습이었다. 안전모를 쓰고 들어가야 했던 IMC는 내부 공사가 HICO보다 덜 진척된 상황이라 리프트가 여러 대 설치돼 있었고, 공사 장비를 실은 트럭도 계속 드나들었다. 3000여 명의 각국 언론인을 맞을 IMC에는 400석의 브리핑홀과 브리핑룸 3곳이 조성된다. 바닥 공사 등 다음 달 20일까지 공사를 마무리한 뒤 26일부터 개방할 방침이다. 경북도 관계자는 “현재 HICO는 공정이 94%, IMC는 95%에 달한다”고 거듭 강조했다.
HICO와 IMC는 도심에서 떨어진 보문관광단지에 있다. 도로는 새로 정비된 편이지만, 교통 통제가 이뤄질 경우 접근성이 떨어질 수 있다는 우려도 나온다. 정상회의 기간에는 HICO에서 도보로 15분 거리에 위치한 경주 엑스포대공원부터 교통이 통제되는 것으로 알려졌다. 정부 관계자는 “관광단지 내에 숙소가 모여 있어 회의장까지 이동할 때 정상들의 동선이 노출되지 않아서 보안상 강점이 될 수 있다”고 말했다.
● 천년고도 경주의 문화행사도 관심
당초 정상 만찬장으로 낙점됐다가 조리 시설과 화장실이 없어 최고경영자(CEO)-정상 투자 협의 장소 등으로 변경된 국립경주박물관 앞 목조 건물도 완공을 눈앞에 두고 있었다. 기획단 관계자는 “건물을 세울 때 유물 조사가 완료되지 않아 정화조를 설치할 수 없다는 국가유산청의 반대 때문에 조리 시설과 화장실을 설치할 수 없었다”고 설명했다.
천년고도 경주에서 개최되는 만큼 정상 문화행사에도 관심이 쏠린다. 유홍준 국립중앙박물관장은 이날 취재진과 만나 “(정상들이) 개인적으로는 박물관에서 금관을 보고 성덕대왕 종소리도 듣고 불국사도 보고 갔으면 하는 바람”이라며 “정상 배우자들이 불국사를 보는 프로그램은 있는데 현재로선 정상들의 문화재 관람 계획은 없지만 개별적으로 관심 있는 분들을 위해 준비하고 있다”고 말했다.
1년여 리모델링을 마치고 올해 7월 재개관한 우양미술관은 비디오아트 작가 백남준 특별전시를 준비했다. 전시장 옆 빈 공간은 정상 배우자 친교 행사와 외교부 장관 주재 각료 만찬장으로 활용될 것으로 전망된다.
댓글 0