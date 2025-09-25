김건희 구속후 28일만에 특검 출석…‘이우환 그림 수수’ 조사

주가조작, 정치자금법 위반 등 각종 의혹으로 구속 기소된 김건희 여사가 25일 민중기 특별검사팀 사무실에 출석했다. 김 여사가 특검 조사에 출석한 건 지난달 29일 구속 기소 후 28일 만으로 구속 후 첫 출석이다.
이날 김 여사는 오전 9시49분쯤 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검 사무실에 특정범죄 가중처벌법(특가법)상 뇌물 혐의 피의자로 조사를 받기 위해 출석했다.
특검팀은 오전 10시부터 김 여사를 상대로 김상민 전 검사로부터 1억 원대 그림을 수수한 의혹을 조사할 방침이다.
김 전 검사는 2023년 1월 이우환 화백의 그림 ‘점으로부터 No. 800298’을 1억2000만 원에 현금 구매한 뒤 김 여사 오빠인 김진우 씨에게 전달했다. 특검팀은 이 그림이 김 전 검사가 22대 공천에 나서는 데 활용된 ‘청탁 대가’로 의심하고 있다. 김 전 검사는 18일 청탁금지법 위반 혐의로 구속됐다.
이 과정에서 윤석열 전 대통령과 김 여사는 김 전 검사가 공천을 받는 과정에 개입했고 공천에서 컷오프한 김 전 검사를 국가정보원 법률특보로 이동하는 데 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다.
특검팀은 김 전 검사의 그림 청탁과 공천 개입, 법률특보 자리 마련 등의 핵심 인물로 김 여사를 지목하고 있다. 특검팀은 청탁금지법상 공직자의 배우자에 대한 처벌 규정이 없어 김 여사를 특가법상 뇌물 혐의 피의자로 입건했다. 뇌물죄가 성립되려면 그림이 공천 등을 대가로 한 그림이라는 것이 입증돼야 하며 윤 전 대통령과의 공모 관계도 밝혀내야 한다.
특검팀은 김 여사의 그림 수수를 윤 전 대통령도 인지했을 것으로 보고 있다.
김 여사와 김 전 검사 측은 해당 혐의를 전부 부인하고 있다. 김 여사는 ‘공천과 인사에 관여한 바 없다’는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
