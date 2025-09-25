김용범 “APEC 염두에 두고 관세협상중…통화 스와프는 필요조건”

“시한 때문에 원칙 희생 없다…상호호혜적 결과 도출해야”
“상업적 합리성 맞아야 해…쌀·소고기 논의불가 입장 분명”
김용범 대통령실 정책실장은 24일(현지시간) 난항을 겪고 있는 한미 관세 후속 협상과 관련 “데드라인을 따로 두고 있진 않다”면서도 “APEC 기간 한미 정상회담을 염두에 두고 협상하고 있다”고 밝혔다.
대통령실은 ‘국익 최우선’ 원칙하에 APEC 정상회의를 협상 타결의 1차 목표로 설정했지만, 과도한 요구는 수용할 수 없다는 입장을 재차 분명히 했다. 쌀·소고기 추가 개방과 관련해서도 논의 불가 입장을 고수 중이다.
김 정책실장은 이날 오후 미국 뉴욕 유엔총회 취재기자단 프레스센터에서 브리핑을 통해 “데드라인을 따로 두고 있지는 않다”며 “상업적 합리성에 맞고, 우리나라가 감내할 수 있고, 국익에 부합하고, 한미 간에 상호호혜적 결과를 도출할 수 있는 안이어야 한다는 원칙을 갖고 협상하고 있다”고 밝혔다.
김 정책실장은 “협상 시한 때문에 우리가 그런 원칙을 희생하는 일은 없을 것”이라고 강조했다. 그러면서도 “다음에 중요한 계기가 경주 APEC이고, 트럼프 대통령이 참석할 것이고, 양국 정상간 당연한 미팅이나 면담이 있을 것이다. 협상팀에선 그러한 국제행사가 중요한 계기”라며 “그것도 염두에 두면서 협상하고 있다”고 말했다.
김 정책실장은 3500만 달러 대미 투자펀드 세부안 이견과 관련 “당초 7월 31일 합의할 때는 3500억 달러 세일링 리미트로 이해했고, 통상적 국제 투자나 상례에 비춰볼 때 론(대출)이나 개런티(지급보증) 이런 부분은 투자로 예상했다”며 “소위 비망록이라 말하는 초기 언더스탠딩에 적어놨고, 미국이 그 이후에 MOU라고 보낸 문서에는 그런 내용과는 판이하게 다른 내용이 있었다”고 설명했다.
이어 “우리나라 외환시장에 미칠 충격이 당연히 눈에 들어왔고, 그 사항을 우리가 미국에 지적하고 있는 것”이라며 “무제한 통화 스와프의 경우 미국이 만약 캐시 플로를 주장한다면 필요조건이다. 그게 안 되면 우리나라에 미칠 충격이 너무 크기 때문에 그 문제가 해결 안 되면 그다음부터 나아갈 수 없는 필요조건”이라고 ‘통화 스와프’를 공개 요구했다.
다만 이재명 대통령과 스콧 베선트 미국 재무장관 간 이날 전격 면담으로 향후 협상이 급물살을 탈 가능성도 일부 열어뒀다.
김 정책실장은 “외환시장에 관한 문제의 주무장관인 베선트 장관에게 대통령께서 직접 그 포인트를 상세히 설명했기 때문에 이후 3500억 달러 투자 패키지 협상 과정에서 중대한 분수령이라 본다”며 “오늘 접견이 매우 큰 의미가 있다고 본다”고 했다.
한편 김 정책실장은 미측의 쌀·소고기 시장 개방 압박과 관련해선 “우리 레드라인이라고 말하는 쌀과 소고기 부분에 대한 논의 자체를 깊게 할 수 없다는 쪽을 분명히 하고 있다”며 “무역 분야 비관세 장벽에 실질적 진전에도 그 내용을 전혀 포함하고 있지 않다”고 했다.
