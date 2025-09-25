[속보]李, 美재무 만나 “대미투자 환경 韓과 日은 크게 달라”

베선트 장관 접견해 관세협상 논의
李 “상업성 합리성 바탕, 양국 이익에 부합해야”
베선트 “韓 제기한 문제 관련부처와 논의할 것”
대통령실 “투자 패키지 협상에 중대한 분수령”
유엔총회 참석 차 방미 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 스콧 베선트 미국 재무장관과 만나 한미 관세협상과 관련해 “양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다”고 했다. 대통령실은 이번 만남을 두고 “이후 투자 패키지 협상 과정에서 중대한 분수령”이라고 표현했다.
대통령실 김용범 정책실장은 이날 브리핑에서 ”이 대통령이 오후 2시 베선트 미 재무장관을 대한민국 UN 대표부에서 접견했다“며 이같이 밝혔다. 김 실장에 따르면 이 대통령은 이 자리에서 ”안보뿐 아니라 경제 측면에 있어서도 양국의 긴밀한 협력 관계는 한미동맹을 유지하고 발전하는 데 있어서 매우 중요하다“며 ”안보 측면에 있어서 양국 간 협력은 잘 진행되고 있고 통상 분야에 있어서도 좋은 협의가 이뤄질 필요가 있다“고 말했다.
이 대통령은 대미 투자 패키지와 관련해 ”상업적 합리성을 바탕으로 양국의 이익에 부합하는 방향으로 논의가 진전되기를 기대한다“고 했다. 이 대통령은 또 “최근 미일 간 대미 투자 패키지 합의가 있었지만 한국은 경제 규모, 외환시장 및 인프라 측면에서도 일본과는 크게 다르다”며 “이러한 측면도 고려해 협상이 잘 이루어지길 바란다”고 했다.
베선트 장관은 ”한미동맹은 굳건하며 일시적 또는 단기적으로 어려움이 있을 수 있으나 충분히 잘 극복할 수 있다“고 말했다고 김 실장은 전했다. 이어 ”(도널드) 트럼프 (미국) 대통령도 한국이 미국에 있어서 매우 중요하다는 점을 잘 알고 있다. 특히 조선 분야 등에서 한국은 매우 중요한 파트너라는 점을 여러 차례 강조한 바 있다“고 했다. 또 ”미국이 핵심 분야로 강조하고 있는 조선 등의 분야에서 한국의 투자와 협력은 매우 중요하다“며 ”한국의 적극적인 지원에 감사하고 있다“고도 말했다고 한다.
트럼프 2기 행정부는 3500억 달러(약 486조 원) 대미 투자 펀드와 관련해 미국이 지정한 투자처에 한국이 현금을 지원하고, 투자 수익의 90%를 미국이 가져가는 방식을 요구하고 있다. 이에 정부는 미국에 통화스와프를 요구한 상태다. 이 대통령은 최근 외신 인터뷰에서 ”통화스와프 없이 현금으로 투자하면 한국은 1997년 금융위기 때와 같은 상황에 직면하게 될 것”이라고 우려한 바 있다.
김 실장은 이와 관련해 “통상 딜은 김정관 산업부 장관과 하워드 러트닉 미 상무장관이 진행하지만 그 과정에서 한국 측이 제기한 외환시장에 미치는 영향은 베선트의 영역”이라고 했다. 김 실장은 “외환시장 문제는 주무(부처)가 베선트라서 이 대통령이 직접 포인트를 설명했다”며 “베선트는 한국이 제기하는 문제에 이번에 훨씬 더 숙지하게 됐고 관련 부처와 논의하겠다고 약속했다”고 말했다. 그러면서 “이후 투자 패키지 협상 과정에서 중대한 분수령”이라고 했다.
댓글 0