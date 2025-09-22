특검, 김건희 25일 소환…‘이우환 그림’-공천개입 의혹 조사

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사의 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 오는 25일 김 여사를 소환해 조사한다. 김 여사가 지난달 29일 구속 상태로 재판에 넘겨진 뒤 첫 번째 소환이다.
특검 측은 22일 김 여사 측에 오는 25일 오전 10시 서울 종로구 KT광화문빌딩웨스트 특검 사무실로 출석해 조사받을 것을 통보했다고 밝혔다. 김 여사도 소환에 응해 출석할 예정이라고 김 여사 측 변호인단은 전했다.
특검은 김 여사가 국민의힘 공천에 개입했는지 들여다보고 있다. 정치 브로커 명태균 씨는 김 여사가 조국혁신당 조국 비상대책위원장 관련 수사 때 김상민 전 검사가 많이 고생했으니 챙겨 주라는 취지로 얘기했다고 주장한 바 있다.
김 전 검사는 2023년 1월 이우환 화백의 그림 ‘점으로부터 No.800298’을 1억2000만 원에 현금으로 구매해 김 여사의 오빠 김진우 씨에게 건네고 지난해 22대 총선 공천 등을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)로 지난 18일 구속됐다. 김 전 검사는 당시 공천에서 탈락한 후 국가정보원 법률 특보로 임명됐는데, 이 과정에도 김 여사가 영향력을 행사한 것이 아닌지 특검은 살펴보고 있다.
김 여사 측은 특검 조사에서 김 전 검사만 특별하게 생각할 이유가 없다고 진술했다. 이 화백 그림에 대해서도 위작이 워낙 많은 만큼 본인이라면 구매하지 않았을 것이라고 주장했다.
김 전 검사는 김진우 씨가 본인 가족이 그림을 산다고 소문나면 가격이 최소 두 세배 뛸 거라며 구매 대행을 부탁해 이를 들어줬다는 입장이다.
