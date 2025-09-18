특검 압수수색 재시도에…장동혁 “야당 탄압 슈퍼위크”

국민의힘 장동혁 대표가 18일 “이번주는 야당 탄압의 슈퍼위크”라고 했다. 특검의 당사 및 당원 명부 관리업체 압수수색 시도와 여당의 ‘내란전담재판부 설치법’ 발의를 겨냥한 것이다. 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 통일교 측에서 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에 개입할 목적으로 교인을 조직적으로 입당시켰다는 의혹에 대해 수사 중이다.
장 대표는 이날 오후 서울 여의도의 한 오피스텔에 위치한 당원 명부 데이터베이스(DB) 관리업체 사무실 앞에서 기자들과 만나 “국민의힘이 우리 당사를 지키면서 당원명부를 절대 내줄 수 없다고 하자 (특검은) 이제 당원 명부를 관리하는 민간업체까지 빈집털이 하듯이 쳐들어와서 명부를 탈취해가겠다고 한다”고 비판했다. 김건희 특검은 같은 날 오전부터 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색 재시도에 나섰다. 특검팀은 지난달 13일과 18일에도 압수수색을 시도했으나 국민의힘의 강한 반발로 무산됐다.
특검은 특정 시기에 국민의힘에 가입한 것으로 의심되는 통일교 교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조해야 한다며 국민의힘 지도부와 대치 중이다. 장 대표는 “사법부를 겁박하고 법치주의 파괴하는 것에 대해서 국민적 역풍이 가장 큰 이 시점에 지난번에 결국 집행하지 못했던 그 내용으로 야당 말살하기 위해서, 국민의힘의 생명과도 같은 당원 명부 탈취를 하기 위해서 다시 압수수색 영장을 들고 나타났다”고 반발했다. 그러면서 “무도한 야당 탄압에 대해서 강력히 규탄하고 반드시 막아낼 것”이라고 했다.
장 대표는 내란전담재판부를 ‘인민재판부’라고 규정한 뒤 “내일 법제사법위원회 소위에서 (해당) 법안을 처리한다고 한다”고 말했다. 더불어민주당은 같은 날 3대(내란·김건희·채상병) 특검의 ‘내란전담재판부 설치법’을 공식 발의했다. 법이 국회를 통과하면 재판은 최종심까지 1년 안에 마무리된다. 또 유죄가 확정되면 사면·복권 대상에서 제외된다. 장 대표는 “국민들과 함께 이 무도한 이재명 정권을 반드시 끌어내리겠다”고 했다.
