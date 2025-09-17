조국 “조희대 없는 대법원, 지귀연 없는 재판부 만들겠다”

조국혁신당 조국 비상대책위원장이 17일 “조희대 없는 대법원, 지귀연 없는 재판부를 만들겠다”고 했다.
조 비대위원장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘끝까지 간다’ 특별위원회 회의에서 “법원 지도부는 윤석열의 내란에 대해 어떠한 비판 입장도 표명하지 않았다”며 “대법원은 대선이 진행 중인 상황에서 이재명 대선 후보를 제거하기 위한 시도를 감행했다”고 주장했다.
조 비대위원장은 “대선 후보를 제거하려 한 조희대 전원합의체 판결에 대한 특검이 필요하다”며 “공수처는 고발 받은 사건을 철저히 수사해야 한다”고 했다. 이어 조희대 대법원장의 사과와 해명을 요구하며 “스스로 거취를 고민하는 게 맞다”고 압박했다. 그러면서 “이를 거부한다면 국회가 나설 수밖에 없다”며 “조국혁신당은 이미 조 대법원장에 대한 탄핵소추안을 준비해 뒀다”고 했다.
조 비대위원장은 지귀연 서울중앙지법 부장판사에 대해선 “지귀연 재판부는 전례 없는 계산법으로 윤석열에게 석방의 길을 열어줬다”며 “지귀연 재판부는 1심 구속 만기 석방을 바라는 듯 재판을 천천히 진행하고 있다”고 말했다.
