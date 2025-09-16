동아일보

법사위, ‘나경원 간사 선임안’ 與주도 부결…국힘, 표결 반발 퇴장

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 16일 12시 21분

코멘트

글자크기 설정

나경원 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 간사 선임의 건을 무기명 투표에 부치자 이에 반발해 퇴장하고 있다. 2025.9.16/뉴스1
나경원 국민의힘 의원이 16일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 간사 선임의 건을 무기명 투표에 부치자 이에 반발해 퇴장하고 있다. 2025.9.16/뉴스1
국회 법제사법위원회 야당 간사로 국민의힘 나경원 의원을 선임하는 안건이 16일 여당 주도로 부결됐다. 국민의힘 의원들은 안건을 표결에 부치자 강하게 반발하며 퇴장했다.

추미애 국회 법제사법위원장이 16일 서울 여의도 국회에서 제429회국회(정기회) 법제사법위원회 제4차 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원 간사 선임의 건과 관련해 무기명 투표를 하고 있다. 이날 나경원 의원 법사위 간사 선임의 건은 국민의힘 위원들의 불참 속에 무기명 투표로 진행됐다. 2025.9.16/뉴스1
추미애 국회 법제사법위원장이 16일 서울 여의도 국회에서 제429회국회(정기회) 법제사법위원회 제4차 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원 간사 선임의 건과 관련해 무기명 투표를 하고 있다. 이날 나경원 의원 법사위 간사 선임의 건은 국민의힘 위원들의 불참 속에 무기명 투표로 진행됐다. 2025.9.16/뉴스1
16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 간사 선임에 대한 건 관련 투표가 진행되었다. 국민의힘 의원들은 참가하지 않았다
16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 간사 선임에 대한 건 관련 투표가 진행되었다. 국민의힘 의원들은 참가하지 않았다
국회 법사위는 이날 오전 전체회의에서 나 의원 간사 선임에 대한 안건을 무기명 표결로 진행했다. 더불어민주당 소속 추미애 의원은 “총 투표 수 10표 중 부(否) 10표로 의사일정 제2항 나경원 의원 간사 선임의 건은 부결됐음을 선포한다”고 했다. 이날 표결에는 민주당 김용민 박균택 서영교 전현희 의원 등과 조국혁신당 박은정 의원, 무소속 최혁진 의원 등 10명이 참여했다.

국회 법제사법위원회 국민의힘 위원들이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 법사위 전체회의에서 무기명 투표를 통해 나경원 국민의힘 의원의 국민의힘 간사 선임의 건이 부결되자 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 박준태, 곽규택, 나경원, 송석준, 신동욱 의원. 2025.9.16/뉴스1
국회 법제사법위원회 국민의힘 위원들이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 법사위 전체회의에서 무기명 투표를 통해 나경원 국민의힘 의원의 국민의힘 간사 선임의 건이 부결되자 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 박준태, 곽규택, 나경원, 송석준, 신동욱 의원. 2025.9.16/뉴스1
여당은 패스트트랙 충돌 사건으로 징역 2년이 구형된 나 의원이 법사위 간사를 맡는 건 부적절하다며 반대했다. 이에 국민의힘 주진우 의원은 “박균택 의원은 이재명 대통령 재판 변호하던 분이 법사위에 들어와 있고 박지원 의원은 서해 공무원 피살 사건으로 재판받고 있다”며 “대법원의 유죄 취지 파기환송을 받은 이 대통령은 어떻게 국정을 수행하는가”라고 반박했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0