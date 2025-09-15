조국 “성비위 통렬히 반성, 악의적 보도는 용납 않을 것”

조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 국회에서 열린 첫 비대위 공개회의에서 “성비위 사건이 발생한 것에 대해 통렬히 반성한다”고 밝혔다. 조 비대위원장이 국회에 복귀한 것은 10개월 만이다.
조 비대위원장은 이날 오전 10시 국회에서 열린 조국혁신당 비대위 첫 회의에 참석해 “정치는 책임이다. 제가 책임지고 피해자의 상처 치유와 온전한 보상, 재발 방지 제도 등을 개선할 것”이라며 이같이 말했다.
그는 “다시 한 번 피해자 분들께 깊이 사과드린다”며 “당이 법률적 절차와 판단에 치중해 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들여 저부터 통렬히 반성하겠다”고 했다. 이어 “소통, 치유, 통합 세 원칙 위에서 공동체적 해결 위한 다양한 조치에 나서겠다”고 했다.
먼저 피해자 회복 조치 관련해서 “피해자의 실명 거론을 금지한다”며 “2차 가해는 공동체 회복을 방해하는 행위다. 당 차원에서 단호하게 조치할 것”이라고 했다. 그러면서 “일부 언론과 유튜브에 악의적 보도는 용납하지 않겠다”며 “피해자를 악용하고 당을 공격하는 정략적 의도가 보인다”고 경고했다.
그는 “이 문제가 가해자 처벌만으로 끝나선 안 된다”며 “비대위원과 상의해 피해자 보호 강화와 예방 시스템을 완전히 새롭게 설계하겠다”고도 말했다. 앞서 당은 엄규숙 전 청와대 여성가족비서관을 포함해 비대위원 9명 중 과반이 넘는 5명을 여성 위원으로 구성하며 성 비위 논란 수습에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.
사건 가해자 중 한 명으로 지목된 김보협 전 수석대변인은 앞서 14일 “고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”며 반발했다.
강미정 전 대변인 등 피해자 측도 복당을 거부하고 있다.
