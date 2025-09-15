동아일보

조국 “성비위 통렬히 반성, 악의적 보도는 용납 않을 것”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 15일 10시 08분

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 첫 비상대책위원회의에 참석하고 있다. 2025.09.15 이훈구 기자 ufo@donga.com
조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 국회에서 열린 첫 비대위 공개회의에서 “성비위 사건이 발생한 것에 대해 통렬히 반성한다”고 밝혔다. 조 비대위원장이 국회에 복귀한 것은 10개월 만이다.

조 비대위원장은 이날 오전 10시 국회에서 열린 조국혁신당 비대위 첫 회의에 참석해 “정치는 책임이다. 제가 책임지고 피해자의 상처 치유와 온전한 보상, 재발 방지 제도 등을 개선할 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “다시 한 번 피해자 분들께 깊이 사과드린다”며 “당이 법률적 절차와 판단에 치중해 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들여 저부터 통렬히 반성하겠다”고 했다. 이어 “소통, 치유, 통합 세 원칙 위에서 공동체적 해결 위한 다양한 조치에 나서겠다”고 했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비대위 회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
먼저 피해자 회복 조치 관련해서 “피해자의 실명 거론을 금지한다”며 “2차 가해는 공동체 회복을 방해하는 행위다. 당 차원에서 단호하게 조치할 것”이라고 했다. 그러면서 “일부 언론과 유튜브에 악의적 보도는 용납하지 않겠다”며 “피해자를 악용하고 당을 공격하는 정략적 의도가 보인다”고 경고했다.

그는 “이 문제가 가해자 처벌만으로 끝나선 안 된다”며 “비대위원과 상의해 피해자 보호 강화와 예방 시스템을 완전히 새롭게 설계하겠다”고도 말했다. 앞서 당은 엄규숙 전 청와대 여성가족비서관을 포함해 비대위원 9명 중 과반이 넘는 5명을 여성 위원으로 구성하며 성 비위 논란 수습에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

사건 가해자 중 한 명으로 지목된 김보협 전 수석대변인은 앞서 14일 “고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”며 반발했다.

강미정 전 대변인 등 피해자 측도 복당을 거부하고 있다.

박성진 기자 psjin@donga.com
