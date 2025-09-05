정부, 美의 현대차-LG엔솔 공장 단속에 “우리 국민 권익 침해 안돼”

외교부는 미국 정부가 4일(현지 시간) 조지아주에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장을 단속해 불법 체류 혐의로 450여 명을 체포한 데 대해 유감을 표했다.
이재웅 외교부 대변인은 5일 브리핑을 통해 “미국 이민세관단속국(ICE)이 우리 기업의 배터리 공장 건설 현장을 단속했다. 그 과정에서 다수의 우리 국민이 구금됐다”고 밝혔다.
이어 “미국의 법 집행 과정에서 우리 투자업체의 경제 활동과 우리 국민의 권익이 부당하게 침해돼선 안 될 것”이라며 “주미국대사관 총영사와 주애틀랜타총영사관의 영사를 현장에 급파하고, 현지 공관을 중심으로 현장 대책반을 출범시킬 것을 지시하는 등 적극 대처 중”이라고 설명했다.
그러면서 “서울에서도 주한미국대사관을 통해 우리의 우려와 유감의 뜻을 전달하고, 우리 국민의 정당한 권익이 침해당하지 않도록 각별히 유의해 줄 것을 당부했다”고 덧붙였다.
앞서 미국 알코올·담배·총기·폭발물단속국(ATF)은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “현대 메가사이트 배터리 공장에서 대규모 이민 단속 작전을 수행해 최대 약 450명의 불법 체류자를 검거했다”고 밝혔다. 외교당국 등에 따르면 체포된 450여 명 가운데 한국인은 한국에서 출장 간 현대차, LG에너지솔루션 본사 직원을 포함해 공장 설비 작업을 하던 한국 협력사 직원 등 250명 이상이 포함된 것으로 전해졌다.
이번에 불법 체류 혐의로 체포된 한국인 근로자들은 비즈니스 회의, 계약 목적으로 받는 ‘B1’과 관광 목적의 ‘ESTA’ 등의 비자를 발급받은 것으로 알려졌다. 특히 ESTA는 단기 근로 목적으로 사용하면 문제가 될 수 있다. 이민 당국은 소지한 비자 종류와 체류 목적이 일치하지 않을 경우 허용된 체류 자격을 넘어서 활동한 것으로 보고 있다.
