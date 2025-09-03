우원식, 김정은과 열병식 참관前 악수 나누며 대화

북-러 정상회담 전 禹의장 만난 푸틴
우원식 국회의장이 3일 김정은 북한 국무위원장과 짧은 인사를 나눈 것으로 나타났다.
”김정은에 어떤 메시지 전해주면 좋겠나“
국회의장실은 이날 서면브리핑에서 “우 의장은 김 국무위원장과 열병식 참관 전 수인사를 나눴다”고 밝혔다.
이날 중국 80주년 전승절 행사에 참석한 우 의장은 베이징 톈안먼(天安門) 망루에서 시진핑 중국 국가주석을 중심으로 오른쪽 방면의 가장자리에 자리했다.
시 주석 오른쪽 옆 자리에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 왼쪽 옆 자리에는 김정은 북한 국무위원장이 앉았다.
정치권에선 우 의장과 김 위원장의 조우 가능성에 지속적으로 관심을 보여왔다. 다만 의전 위치상 두 사람의 만남이 현실적으로 쉽지 않아 보여 기대가 낮아진 상황이었다.
그러나 열병식 참관 전 만남이 성사됐다는 사실이 알려지면서 두 사람이 어떤 대화를 나눴는지, 열병식 이후 리셉션 등에서 추가적인 만남이 있었는지에 대한 관심이 다시 높아지고 있다.
우 의장은 전날 인천공항에서 기자들과 만나 “(김 위원장을 만날 경우) 한반도 평화를 확장할 수 있는 방안이 있는지와 같은 것이 아마 공통 관심사일 테니 그런 점에서 얘기하려 한다”고 말했다.
한편 우 의장은 전승절 80주년 기념식 리셉션에서 시 주석과 푸틴 대통령 등을 만나 대화를 나눴다. 먼저 시 주석에게는 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체회의(APEC) 참석을 당부했다.
이어 푸틴 대통령에게는 러시아에서 활동하고 있는 130개 우리 기업에 관심을 가져줄 것을 요청했다고 한다. 이에 푸틴 대통령은 한반도 문제에 각별한 관심을 표명하며 우 의장에게 ‘남북관계를 어떻게 보고 있는지, 북러 정상회담 기회에 김정은 위원장에게 어떤 메시지를 전해주면 좋겠는지‘를 물었다.
우 의장은 “남북이 평화와 번영의 시대를 열어나가기를 희망한다”며 “여러 어려운 상황에서도 한반도에 평화를 정착시켜 나가는 일이 지금 매우 중요하며, 이를 위해 노력하겠다”고 답했다.
