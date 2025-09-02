‘추나 대전’에 법사위 아수라장…추미애 ‘나경원 간사선임안’ 빼자, 羅 “국회독재”

검찰개혁 관련 법안, 3대 특검법 개정안 등의 열쇠를 쥐고 있는 국회 법제사법위원회에서 국민의힘 나경원 의원의 야당 간사 선임을 놓고 2일 여야 간 난타전이 벌어졌다. 더불어민주당 소속 6선 추미애 법사위원장과 5선 나 의원간 이른바 ‘추-나 대전’이 나 의원의 법사위 참석 첫날부터 시작된 것.
여야는 이날 법사위 전체회의에서 나 의원의 간사 선임 문제로 충돌했다. 국민의힘 원내지도부는 앞서 나 의원을 야당 간사로 전격 투입했다. 6선 상임위원장에 5선 간사를 배치해 맞서겠다는 전략이었다.
하지만 야당 간사 선임 안건은 이날 회의에 포함되지 않았다. 이에 국민의힘 곽규택 의원은 “야당 간사 선임을 어제까지만 해도 안건에 포함시켰다가 갑자기 빼서 간사 없이 회의를 진행하는, 이런 기괴하고 엽기적인 회의를 진행하려고 하는데 두고 볼 수 있겠나”라고 추 위원장을 비판했다. 그러면서 “독단적인 회의 진행에 대해 국회 윤리특별위원회 제소를 포함해 모든 방안을 강구할 것”이라고도 했다. 나 의원도 “이런 식의 국회 운영은 한마디로 국회 독재, 의회 독재”라며 “간사 선임 없이 위원회가 운영된 적 없다”고 반발했다.
추 위원장은 “나 의원이 이 위원회에 보임돼 와서 마치 여기를 전투장처럼 여기는 모양인데 여기는 전투장이 아니다”라고 반박했다. 민주당 장경태 의원은 “내란 앞잡이에 준하는 나 의원이 어떻게 법사위의 간사를 하느냐. 간사 상정 자체를 반대한다”며 추 위원장을 엄호했다. 여야가 고성을 주고 받는 난타전 끝에 국민의힘 의원들은 회의장을 떠났고, 민주당과 조국혁신당은 검찰개혁 공청회 계획안 등을 처리했다. 법사위는 4일 법무부 등이 참여하는 검찰개혁 법안 공청회를 진행한다.
