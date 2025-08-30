우원식 “정기국회 개회식 때 한복 입자…화합의 메시지”

우원식 국회의장이 다음 달 1일 정기국회 개원식에서 한복을 입자고 재차 제안했다. 우 의장은 “국회의원들이 함께 한복을 입고 본회의장에 앉은 모습이 국민께도, 세계인에게도 한국 문화에 관심과 애정을 더 높이는 계기가 될 수 있을 것”이라고 했다.
우 의장은 30일 페이스북에 올린 글에서 “며칠 전 더불어민주당 백혜련 의원의 제안을 받아 이학영‧주호영 부의장 두 분과 함께 정기국회 개회식 때 한복을 입자고 의원들께 제안했다”고 했다. 이어 “많은 국민이 일상 속에서 중요한 의식과 다짐의 자리에 한복을 입기도 한다”며 “정기국회 개회식의 한복도 그럴 수 있다는 생각”이라고 했다. 그러면서 “한복은 우리의 정체성이 담긴 자랑스러운 문화유산이고, 세계를 매혹시킨 한류의 상징”이라고 했다.
우 의장은 “여야 갈등이 심하다. 이럴 때 무슨 한복을 입느냐는 말씀도 있다고 들었다”며 “정기국회를 시작하는 특별한 날, 우리 문화와 한류에 대한 자긍심을 표현하는 것은 갈등과는 전혀 다른 사안이다. 차이보다 공통점을 통해 함께 할 수 있는 일이 많이 있다는 걸 보여주는 화합의 메시지가 된다면 더 좋을 일”이라고 했다.
앞서 백 의원은 27일 국회 본회의에서 한복을 입고 발언대에 올라 “다가오는 정기국회 개회식과 앞으로 매년 개회식에 국회의원 전원이 한복을 착용하자”고 했다. 백 의원은 “개회식은 단순한 행사가 아니라 국민 앞에서 국회의 위상과 책무를 새롭게 다짐하는 상징적 의미”라며 “개회식에서 우리 모두 한복을 착용한다면 우리 문화를 존중하는 자세를 국내외에 천명하는 동시에 세계를 향한 강력한 문화 외교의 메시지가 될 것”이라고 했다. 또한 “올해는 광복 80주년을 맞아 국회가 국민 앞에 민족적 긍지와 자부심을 드러내야 할 특별한 의미가 있다”고 했다.
백 의원의 제안에 대해 우 의장이 화답했다. 우 의장과 주호영·이학영 부의장은 의원들에게 서한을 보내 정기국회 개회식에서 한복을 입자고 공식 제안했다. 우 의장은 “정기국회가 시작되는 날, 특별한 날에 고유 복장을 입는 나라가 많다”며 “그런 전통을 잘 살려 K-컬처가 세계 속에 더 뿌리내릴 수 있도록 함께 노력하자”고 밝혔다.
국민의힘 송언석 원내대표는 29일 연찬회에서 “국회의장께서 한복을 입자고 하는 제안을 주셨는데, 저나 더불어민주당의 원내대표나 사실 그 부분에 대해서는 동의하기가 어렵다는 뜻을 이미 전했다”고 했다.
이어 송 원내대표는 “의장님, 부의장님 세 분의 의장단에서 대표로 한복을 입으면 상당히 돋보이고, 대한민국의 한복이 얼마나 아름다운, 품위 있는 옷인가 이런 부분을 세계 만반에 드러낼 수 있을 거라고 해서 그렇게 제안을 드렸다”고 했다.
송 원내대표는 개원식 참석 방침도 밝혔다. 송 원내대표는 “개원식을 불참하는 것까지 포함해 많은 의원님이 의견을 주셨는데, 간밤에 여러 의견들을 모아 보니까 불참하는 것까지는 아니라고 하는 의견이 좀 더 많았다”며 “일단 다들 참석하는 걸 전제로 하되, 복장과 그날의 상황 맞춰 우리가 어떤 행동을 할 건가 하는 부분은 주말에 좀 알려드리도록 하겠다”고 했다.
