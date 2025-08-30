우원식 “정기국회 개회식 때 한복 입자…화합의 메시지”

한복 입은 우원식 국회의장. (우 의장 페이스북)

앞서 백 의원은 27일 국회 본회의에서 한복을 입고 발언대에 올라 “다가오는 정기국회 개회식과 앞으로 매년 개회식에 국회의원 전원이 한복을 착용하자”고 했다. 백 의원은 “개회식은 단순한 행사가 아니라 국민 앞에서 국회의 위상과 책무를 새롭게 다짐하는 상징적 의미”라며 “개회식에서 우리 모두 한복을 착용한다면 우리 문화를 존중하는 자세를 국내외에 천명하는 동시에 세계를 향한 강력한 문화 외교의 메시지가 될 것”이라고 했다. 또한 “올해는 광복 80주년을 맞아 국회가 국민 앞에 민족적 긍지와 자부심을 드러내야 할 특별한 의미가 있다”고 했다.