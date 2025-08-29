李대통령 “외교-국익에는 다른 목소리 없었으면”

“순방 성과 이어가려면 초당적 협력 필요
여야 지도부에 설명하는 자리 조속 마련
노란봉투법 목적은 노사 상호존중
노동계도 상생 정신 발휘해달라”
이재명 대통령이 “외교 문제나 국익에 관해서는 다른 목소리가 없었으면 좋겠다”고 말했다.
29일 이 대통령은 국무회의에서 “국민 성원 덕분에 미국과 일본 순방을 잘 마무리하고 돌아왔다. 팀 코리아 정신으로 현지에서 혼연일체로 함께 헌신해 주신 기업인 여러분, 언론인 여러분 각별히 감사하다”고 했다.
●“여야 지도부 만나 외교 성과 직접 설명할 것”
이 대통령은 “외교도 결국 사람이 하는 일이고 국익 지키려면 마음을 얻어야 할 것”이라며 “이번 순방에서 형성된 (한·미·일간) 따듯한 신뢰 관계를 바탕으로 우리 국익을 지키고 다른 주변국과의 협력도 보다 확대할 것”이라고 했다.
특히 이 대통령은 “순방 성과를 이어가기 위해 초당적 협력이 뒷받침돼야 할 것”이라며 “외교 문제나 국익에 관해서는 최소한 다른 목소리가 없었으면 좋겠다”고 강조했다.
이어 “여야 지도부에게 순방 성과를 직접 설명하고 협력 방안을 논의하는 자리를 가능하면 조속하게 마련할 것”이라고 했다.
앞서 국민의힘은 이번 이재명 대통령의 한미 정상회담이 “역대급 외교 참사”라고 평가 절하했다.
송언석 국민의힘 원내대표는 이달 26일 “간밤에 있었던 한미 정상회담은 한마디로 역대급 외교 참사”라며 “외형적 면에서 환대받지 못했을 뿐 아니라 홀대에 가까운 대접을 받았다”고 지적했다.
특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 정상회담을 앞두고 트루스소셜에 “한국에서 숙청이 벌어지는 것 같다. 거기에서 사업할 수 없다”는 메시지를 공개하면서 국민의힘 주요 인사들은 해당 발언을 두고 이재명 정부의 특검 수사를 맹비난하기도 했다.
주진우 국민의힘 의원은 트럼프 대통령 메시지 공개 이후 “이재명 대통령과 민주당의 반미·친중·독재 행보가 자초한 일”이라고 논평했다. 나경원 의원 역시 “최근 들어 한국 사회 및 정치에 대한 불신이 미국 내에서, 또 국제적으로도 확산되고 있음을 암시한다”고 지적했다.
하지만 트럼프 대통령은 이 대통령과의 정상회담 자리에서 이 대통령의 설명을 듣고 “오해가 있었다고 확신한다”고 말하며 크게 문제 삼지 않았다.
●“노봉법 목적, 노사 상호존중과 협력 촉진”
이날 이 대통령은 예산안과 관련해 한국 경제의 회복과 성장을 위한 적극적인 재정 역할을 재강조했다.
이 대통령은 “현재 우리 경제는 신기술 주도의 산업경제 혁신, 외풍에 취약한 수출의존형 경제 개선이란 2가지 과제를 동시에 안고 있다”며 “오늘 국무회의에서 의결될 내년도 예산안은 이 2가지 과제를 동시에 해결하고 경제 대혁신을 통해서 회복과 성장을 이끌어내기 위한 마중물이다”라고 했다.
그는 “지금은 어느 때보다 재정의 적극적인 역할이 필요한 시점”이라며 “뿌릴 씨앗이 부족하다고 밭을 묵혀놓은 그런 우를 범할 수 없다. 씨앗을 빌려서라도 뿌려서 농사를 준비하는 게 상식이고 순리다”라고 강조했다.
이달 24일 국회 본회의 문턱을 넘어선 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)에 대해선 “노란봉투법의 진적한 목적은 노사의 상호존중과 협력 촉진”이라며 “우리 노동계도 상생 정신 반영하고 책임 있는 경제 주체로서 국민 경제 발전에 힘을 모아 달라”고 당부했다.
최근 휴가 중이던 경찰관이 보이스피싱 관련법을 검거했다는 소식에 대해서 이 대통령은 “해당 경찰관에 포상 조치를 취하라”고 지시했다. 이 대통령은 “공직자는 언제, 어디서든 국민을 위해서 주어진 역할을 수행하는 게 마땅하다. 그 책임은 근무 시간 내에서만, 업무에 대해서만 있는 것이 아니다”라고 강조했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
