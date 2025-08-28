北 “비핵화 망상” 李 비난… 트럼프엔 침묵

북한이 한미 정상회담에서 한반도 비핵화를 강조한 이재명 대통령에 대해 “비핵화 망상증에 걸린 위선자”라고 비난했다. 북한은 이 대통령에 대한 실명 비난을 내놓으면서도 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해선 따로 입장을 내지 않았다.
북한 조선중앙통신은 27일 논평을 통해 “한국의 이재명이 위선자로서의 자기의 본색을 만천하에 드러냈다”며 “(이 대통령이) 심지어 ‘가난하지만 사나운 이웃’이라고 우리(북한)를 심히 모독했으며 가당치도 않는 ‘비핵화’에 대해 떠들어댔다”고 주장했다. 한미 정상회담 직후 이 대통령이 전략국제문제연구소(CSIS)에서 한 발언에 대해 이 대통령의 실명을 언급하며 비난한 것이다.
북한은 이 대통령이 밝힌 ‘핵 동결→축소→폐기’ 3단계 비핵화 로드맵에 대해서도 불쾌감을 드러냈다. 통신은 “핵을 영원히 내려놓지 않으려는 우리의 입장은 절대불변”이라며 “이재명이 비핵화 망상증을 유전병으로 계속 달고 있다가는 한국뿐 아니라 그 누구에게도 이롭지 못하다는 것을 알아야 한다”라고 밝혔다. 한미 정상회담에서 김정은 북한 국무위원장을 만나겠다고 한 트럼프 대통령에 대한 언급은 없었다.
