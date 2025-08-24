李대통령 순방일에…北, 김정은 참관 신형반항공미사일 사격 훈련

북한이 김정은 노동당 총비서가 지켜보는 가운데 성능이 개량된 두 종류의 신형반항공(지대공)미사일의 성능을 테스트하는 시험 사격을 진행했다고 24일 밝혔다.
조선중앙통신은 “미사일총국이 23일 개량된 두 종류의 신형반항공미사일의 전투적성능검열을 위하여 각이한 목표들에 대한 사격을 진행하였다”며 김 총비서가 이를 참관했다고 보도했다.
현장에는 김 총비서 외에도 조춘룡 당 중앙위원회 비서, 김정식 당 중앙위 제1부부장, 김광혁 인민군 공군사령관 공군대장, 김용환 국방과학원 원장 등 주요 간부들이 함께했다.
통신은 “사격을 통해 신형반항공미사일무기체계가 무인 공격기와 순항미사일을 비롯한 각이한 공중 목표들에 대한 전투적속응성이 우월하며 가동 및 반응방식이 독창적이고 특별한 기술에 기초하고 있다고 평가됐다”고 전했다.
그러면서 “특히 개량된 두 종류 탄의 기술적 특성은 각이한 공중목표소멸에 대단히 적합한 것으로 인정됐다”고 덧붙였다.
통신은 또 김 총비서가 “국방과학연구 부문이 당 대회를 앞두고 관철해야 할 중요한 과업을 포치(전달)했다”고도 밝혔지만, 구체적인 과업의 내용이 무엇인지는 밝히지 않았다.
북한의 이번 미사일 시험 사격은 이재명 대통령의 일본·미국 순방 출발일에 맞춰 이뤄졌다. 이번 달 진행 중인 한미연합 ‘을지 자유의 방패 연습’(UFS)에 대한 맞대응 성격이라는 해석도 나온다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
