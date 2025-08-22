총련 “北 손전화 ‘진달래’ 자체 생산”…실상은 中업체 OEM

북한이 연간 수십만 대의 스마트폰을 자체 생산할 수 있는 기술력을 보유했고 생산 기술이 세계적인 수준이라고 홍보했다. 하지만 실제로는 모두 중국에서 생산하는 것으로 알려졌다.
북한 정권을 추종하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 20일 북한의 최신 스마트폰 ‘진달래 손전화기’ 공장이 “정밀도와 생산성이 매우 높은 수준”이라고 보도했다.
해당 공장은 2018년 3월 평양 만경대구역에 연면적 6087㎡로 조성됐다.
조선신보는 “국내에서 자체 설계하고 제작한 손전화기(휴대전화) 진달래3 생산으로 첫걸음을 뗀 공장은 수십 종의 지능형, 기능형 손전화기를 생산하고 있다”고 전했다.
매체는 “액정현시기 손접촉판(액정 터치스크린) 접합공정 무진급수는 10급이며 생산 현장들의 공기청결도는 국제적 수준에 부합한다”고 했다.
스마트폰 액정과 같은 고정밀 제품을 생산할 땐 공기 중 미세먼지가 불량을 일으킬 수 있어 ‘클린룸’을 조성해야 하는데, 북한의 해당 공장의 미세먼지 통제 능력이 상당히 높다는 것을 홍보하는 것으로 풀이된다.
북한 정보통신기술(IT) 기업 연풍상업정보기술사의 전자상거래 사이트 ‘만물상’에는 이 공장이 “연간 수십만 대의 생산능력을 갖추고 손전화기 생산과 관련한 액정표시장치 생산공정, 주기판(메인보드) 조립공정 등 흐름선화된 생산 공정들과 제품 포장 공정, 검사 공정이 일식으로 꾸려져 있다”고 소개했다.
하지만 북한의 스마트폰 기술력이 이 매체의 주장과 달리 상당히 부풀려졌을 가능성이 크다. 미국 싱크탱크 크림슨센터의 마틴 윌리엄스 연구원이 지난해 38노스에 공개한 ‘2024년 북한의 스마트폰’ 보고서에 따르면 북한에서 판매되는 스마트폰은 모두 중국 기업이 생산하며, 북한 업체들은 이를 주문자상표부착(OEM) 방식으로 공급받고 있다.
중국 기업이 스마트폰을 생산하면 북한이 이름만 붙여 파는 식인 셈이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0