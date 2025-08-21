동아일보

與, 배임죄 등 ‘경제형벌’ 줄이고 민사책임 강화 추진

  • 입력 2025년 8월 21일 14시 30분

경영활동 형사책임 경감, TF서 논의하기로
상법개정안 처리 앞두고 ‘재계 달래기’

김병기 더불어민주당 원내대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. 2025.08.19. 뉴시스
더불어민주당이 배임죄 등 경제형벌 완화에 나서기로 했다. 민주당이 8월 임시국회에서 처리하기로 한 ‘2차 상법개정안’과 관련해 재계에서 “배임 등 형사처벌 가능성이 커질 것”이라는 우려가 나오는 데 따라 유화책을 제시한 것으로 풀이된다.

민주당 김병기 원내대표는 21일 오전 국회에서 열린 민주당 정책조정회의에서 “배임죄 등 경제형벌의 합리화를 적극 추진하겠다”며 경영 활동에 대한 형사 책임 경감을 약속했다. 주요 선진국의 경우 경영 활동에서 발생한 불법행위를 민사 배상과 과징금으로 다루지만 한국은 배임죄 등 형벌 조치가 과도하다는 설명이다.

민주당은 이를 위해 ‘경제형벌 민사책임 합리화 태스크포스(TF)’를 출범하기로 했다. TF는 배임죄, 직권남용죄, 업무방해죄, 허위사실유포죄 등 형법상 처벌 규정을 다듬고 징벌적 손해배상, 집단소송, 한국형 디스커버리(증거개시) 제도 등 민사 책임을 높이는 제도 도입을 논의할 예정이다. 김 원내대표는 “과거 군사독재 권위주의 정권 시절 법을 만들 때마다 관행적으로 (경영 활동에 대한) 형벌 조항이 남발됐다”고 지적했다.

민주당은 이날 문을 연 8월 임시국회에서 집중투표제, 감사위원 분리선출 확대 등이 포함된 2차 상법개정안을 통과시키겠다는 방침이다. 경영계에선 이사에 대한 주주의 견제권이 강화됨에 따라 향후 대표이사에 대한 배임죄 소송 등 사법 리스크가 커질 수 있다는 우려를 표하고 있다.

민주당은 TF를 통해 이 같은 우려를 줄일 수 있다는 입장이다. 김 원내대표는 “이번 상법 개정에서 이사의 주주에 대한 민사책임을 강화하면 배임죄의 형사처벌로 연결될까 걱정도 크다. 외국 기업도 한국 투자에 부담을 느끼는 것이 사실”이라며 “이제 우리도 경제형벌을 합리적으로 정비해야 한다”고 했다.

조응형 기자 yesbro@donga.com
