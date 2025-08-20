국힘 “특검, 신천지 與전대 개입 의혹부터 규명하라”

통일교 개입 관련 압수수색에 맞불
국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표 20일 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 국민의힘 당사를 압수수색할 가능성이 있다며 정치 보복을 중단하라고 목소리를 높였다.
“김어준이 2022년 의혹 제기한 것”
송 비대위원장은 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 “오늘 민중기 특검의 부당한 야당 탄압 정치 보복 영장 종료 기간이다. 오늘 특검이 다시 이곳 중앙당사 침탈을 시도할 것으로 예상된다”며 이같이 밝혔다.
특검이 제시한 압수수색 영장에는 범죄 사실과 관련된 당원 명부 대조가 수색 대상으로 명시됐다. 하지만 송 비대위원장은 영장에 적시된 5개 범죄 사실 중 국민의힘 당원 가입 여부와 직접 관련된 사항은 없다고 설명했다.
그는 특검의 압수수색 시도를 ‘이재명식 빅브라더 정치’라고 규정했다. 송 비대위원장은 “특검은 특정 종교에 가입됐다는 120만 명 전체 명단을 들고 와서 우리 당 전체 당원 명부와 대조하겠다고 했다”며 “너무나 황당한 전체주의적 발상”이라고 했다.
이어 “민중기 특검의 당원 검열은 국민의 정치적 활동과 일상생활을 감시하겠다는 이재명식 빅브라더 정치”라고 비판했다.
송 비대위원장은 이날 특검이 오히려 더불어민주당과 신천지 간 관계를 살펴봐야 한다고 강조했다. 최근 통일교가 국민의힘 전당대회 등에 관여됐다는 의혹에 맞불을 놓은 것이다.
송 비대위원장은 “2022년 2월 김어준 씨가 유튜브에서 민주당 대선 후보 경선 3차 선거 인단 투표에 신천지가 개입했다고 주장한 적이 있다”며 “특검은 신천지 신도 명단과 민주당 당원 명부를 비교 대조해서 김어준 씨가 제기한 신천지 전당대회 개입 의혹부터 진상규명 해야 하지 않겠냐”고 했다.
한편 송 비대위원장은 2022년 민주당 당사 압수수색 상황 관련해서 “그때는 민주당 당사를 압수수색 한 것이 아니라 건물 안에 있는 민주연구원 부원장인 김용 씨의 사무실을 압수수색 하고자 했던 것”이라며 “중앙당사에 압수수색이 들어온 것은 이번이 정당사상 처음 아닌가 싶다”고 했다.
그는 압수수색 진행 시 물리적 충돌 가능성에 대해서는 “향후 특검이 다시 한번 압수수색 강행을 시도한다면 우리 당 의원, 당원 모두의 힘을 모아 저지할 수밖에 없다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
