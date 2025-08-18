李대통령-정청래 온도차…“DJ 통합정신” “내란 완전 척결”

DJ 서거 16주기 추모사 미묘한 차이
이재명 대통령이 고 김대중 전 대통령(DJ) 서거 16주기 추모식에서 ‘통합과 화해’를 강조한 반면, 정청래 더불어민주당 대표는 ‘완전한 내란척결’을 내세웠다.
李 “그로 인해 다른 생각 지닌 이들이 통합-화해”
鄭 “진정한 용서는 내란 세력 척결이라 하셨을 것”
실용노선 대통령과 강경노선 당대표 행보에 촉각
이날 두 사람의 추도사를 두고 국정 철학에 대한 당정 간 온도 차를 드러냈다는 해석이 나온다. 정치권 일각에서 이 대통령의 조국 전 조국혁신당 대표 특별사면이 ‘정청래 견제 카드’라는 해석까지 나오는 상황에서 당정이 미묘한 입장 차이를 드러냈다는 분석이다.
18일 이 대통령은 DJ 서거 16주기 추도사에서 본인의 국정 철학인 통합, 실용, 국민주권 등의 원칙 등을 강조했다. 이날 을지훈련으로 추도식에 참석하지 못한 이 대통령 추도사는 강훈식 비서실장이 대독했다.
이 대통령은 “김대중 대통령의 삶은 혹독한 시도 속에 피어난 인동초이자 대한민국의 과거와 미래를 지켜낸 한 그루 거목이었다”며 “그로 인해 멈췄던 민주주의가 다시 숨을 쉬고 서로 다른 생각을 지닌 이들이 통합과 화해의 손길을 내밀었다”고 했다.
이 대통령은 이어 “누구보다 국민의 저력을 믿었던 위대한 민주주의자. 오직 국익과 민생을 우선하며 위기를 기회로 바꿔낸 실용주의자”라며 “김대중이 키워낸 수많은 ‘행동하는 양심’들을 믿고 흔들림 없이 ‘국민이 주인인 나라’, ‘함께 잘 사는 나라’, ‘평화가 강물처럼 넘쳐흐르는 나라’를 향해 나아가겠다”고 말했다.
이날 추도식에 직접 참석한 정청래 민주당 대표는 DJ와의 개인적 인연을 언급하며 ’내란 척결‘ 의지를 추도사에 담았다.
정 대표는 “누가 완전한 내란 종식 없이 이 사태를 얼버무릴 수 있겠나. 자신들의 뜻과 다른 결말을 수없이 보아온 국민들이다”라며 “내란 사태가 마무리되었다고 말할 수 있겠나”라고 강조했다.
정 대표는 “오늘 당신이었다면 진정한 용서는 완전한 내란 세력 척결이라고 말하셨을 것이라고 확신한다”며 “저와 후배들이 당신이 지켜온 미완의 과제를 완수하겠다”고 말했다.
이날 둘의 DJ 추모식 추모사를 두고 정치권 안팎에서는 이 대통령과 정 대표의 다른 인식 구조가 수면 위로 드러난 것 아니냐는 해석이 나오고 있다. ’통합의 정치‘를 강조한 이 대통령 입장에선 정 대표의 강경 행보가 다소 부담스러울 수 있다는 것이다.
이 같은 분석을 반영할 듯 정치권 안팎에선 조 전 대표의 사면이 정 대표를 견제하기 위한 방책이란 주장도 최근 제기되고 있다.
정 대표는 이에 대해 17일 페이스북을 통해 “조국 전 대표의 사면 복권을 놓고 일부 언론에서 ’정청래 견제론‘을 말한다. 근거 없는 주장일뿐더러 사실도 아니다”라고 일축했다.
그는 “정청래는 김어준이 밀고, 박찬대는 이재명 대통령이 밀었다는 식의 가짜뉴스가 이 논리의 출발”이라며 “악의적 갈라치기다. 이재명 대통령과 각을 세울 일이 1도 없다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
