조국, ‘국힘 심판론’ 내걸고 내년 6월 출마 공식화

조국 전 조국혁신당 대표가 김대중 전 대통령 서거 16주기인 18일 서울 동작구 국립서울현충원 김 전 대통령 묘역에서 참배하고 있다. (공동취재) 2025.08.18. 뉴시스

조 전 대표는 사면 관련해 2030 세대의 비판이 나오는 데 대해 “비판을 받아들임을 통해 제가 해야 될 과제가 무엇인지를 밝히고 그걸 해결해 나가는 과정에서 2030 세대가 저의 뜻이 무엇인지 알아주시기를 바란다”며 “왜 싫어하는지 분석하고 제가 해야 할 역할을 해나가다 보면 어느 순간 달라지지 않을까 생각하고 있다. 급하게 서두르지 않을 것”이라고 했다.