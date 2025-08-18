조국, 오늘 DJ 묘역 참배로 공식 행보 재개

8·15 광복절 특별사면으로 출소한 조국 전 조국혁신당 대표가 18일 김대중 전 대통령 묘역 참배로 공식 행보를 재개한다. 더불어민주당 정청래 대표는 이날 조 전 대표의 사면을 두고 일각에서 이재명 대통령의 ‘정청래 견제’, ‘명청(이재명-정청래)전쟁’이라는 해석이 나오는 데 대해 “악의적 갈라치기”라고 주장했다.
조 전 대표는 18일 첫 공식 일정으로 서울 동작구 국립서울현충원의 김 전 대통령 묘역을 참배한다고 조국혁신당은 17일 밝혔다. 정치권에선 조 전 대표가 군사정권 당시 납치·투옥에도 정치적 재기에 성공했던 김 전 대통령처럼 ‘정치 검찰의 부당 기소’라는 프레임을 강조하며 정치적 입지를 확보해 나가겠다는 의지를 내비친 것이란 해석이 나온다.
조 전 대표는 출소 다음 날인 16일 오전 소셜네트워크서비스(SNS)에 “폐문독서물(閉門讀書物)”이란 글과 함께 ‘김대중 망명일기’ 등 김 전 대통령 관련 서적 3권을 포함한 여러 권의 책 사진을 게시했다. 조 전 대표는 15일 저녁엔 SNS에 “가족 식사”라는 글과 함께 찌개가 끓고 있는 짧은 영상을 올리기도 했다.
조 전 대표가 정치 행보를 재개하는 가운데 정 대표는 17일 오후 SNS에 “민주당에서 ‘명청시대’는 가당치도 않다”는 글을 올렸다. 정 대표는 “이런 전제는 이 대통령을 정청래와 김어준이 반대하고 사사건건 시비 걸고 하는 정치적 반대자였을 경우에나 가능한 프레임”이라며 “조국 사면이 정청래 견제용이라거나 ‘명청’이 어떻고 하는 흰소리는 이제 먹히지 않는다”고 했다.
정치권에선 정 대표의 당선과 조 전 대표 사면 등을 이 대통령과 정 대표의 주도권 다툼으로 보고 ‘명청 교체기’에 빗대거나, 조 전 대표를 더해 ‘명청조 삼국시대’라는 주장이 나오고 있다. 박상수 전 국민의힘 대변인은 “(조 전 대표 사면은) 정청래 체제 견제용 정무적 도구”라고 했고, 이동훈 개혁신당 수석대변인은 “지금 여권의 흐름을 설명하는 데 ‘명청전쟁’만큼 적확한 키워드가 있을까”라고 썼다.
한편 조 전 대표 사면을 놓고 여권에서도 비판이 제기됐다. 민주당 윤준병 의원은 16일 SNS에 “조국 일가의 ‘아빠 찬스’ 등 입시비리 범죄행위는 비난받아 마땅하다”며 “조국 사면 이후 사람들의 침묵을 조국의 아빠 찬스에 대한 ‘동의’로 해석하는 것은 잘못”이라고 했다.
