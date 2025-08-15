[단독]탁현민 연출 ‘광복 80년 전야제’에 10억 지출…野 “집중호우 중 부적절”

광복 80주년을 하루 앞둔 14일 국회에서 열린 ‘광복 80년 전야제’ 행사에 국회와 국가보훈부가 약 10억 원의 예산을 쓴 것으로 확인됐다. 특히 이번 행사는 경쟁 업체의 입찰 없이 수의 계약으로 진행된 것으로 파악됐다. 이에 야권에서는 중부지방 집중 호우로 사망자 3명을 포함해 수백 명의 이재민이 발생한 상황에서 10억 원을 들여 축제를 벌인 건 부적절했다는 지적이 나온다.
15일 국회 문화체육관광위원회 소속 국민의힘 김승수 의원에 따르면 전날 열린 광복 80주년 전야제 행사에서 국회사무처는 총 3억300만 원, 보훈부는 6억 4000만 원의 예산을 집행해 약 10억 원 가까이 지출한 것으로 확인됐다. 이번 행사는 국회, 보훈부, 광복회가 공동 주최하고 탁현민 전 청와대 의전비서관이 연출을 맡아 가수 싸이, 거미, 폴킴 등이 공연에 참여했다.
김 의원이 국회사무처와 보훈부로부터 받은 답변서에 따르면 국회사무처는 지난달 25일 수의계약으로 한 공연 전문 업체와 계약을 진행했다. 이후 국회사무처는 보훈부에 구두로 행사 공동 주최를 제안했다고 한다.
이에 보훈부는 행사 이틀 전인 이달 12일 6억4000만 원 상당의 광고집행비를 한 방송사와 체결한 것으로 파악됐다. 행사를 앞두고 사실상 수의 계약을 체결한 것이다. 김 의원은 “국회사무처가 국가보훈부에 행사 공동 주최를 제안하는 과정에서 공문 없이 구두로 제안하고 공문서 없이 수억 원의 예산을 집행한 것”이라며 “과거 문재인 정부에서 특정인이 주도해 정부 행사를 수의 계약하는 등 논란이 많았는데 이번에도 재연되려는 것”이라고 비판했다. 다만 국회사무처 측은 김 의원실에 “경쟁 업체 입찰이 없어 수의계약으로 진행한 것”이라고 설명했다고 한다.
이번 행사가 수도권 및 강원 지역 집중 폭우 기간에 진행됐다는 비판도 나왔다. 김 의원은 “국민의 대표기관인 국회에서 행사 취소는커녕 유명가수를 불러 축제를 즐긴 건 부절한 처사“라고 지적했다.
