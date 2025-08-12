동아일보

“당원만 보지말고 국민을 보라” 정청래에 쓴소리한 與원로들

  • 입력 2025년 8월 12일 17시 56분

정청래 더불어민주당 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 상임고문단 간담회에서 발언을 하고 있다. 2025.08.12. 뉴시스
더불어민주당 출신 원로들이 12일 자당 정청래 대표를 만나 “당원만 바라보고 정치해서는 안 된다” “과유불급을 잊지 말아야 한다” 등 쓴소리했다. 야당인 국민의힘과 연일 각을 세우는 등 강성 지지층만 바라보는 정 대표에게 국민 눈높이에 역행해선 안 된다는 취지의 당부를 한 것이다. 정 대표는 고문단의 당부를 경청한 뒤 “귀한 말씀을 많이 해주셔서 당 운영에 도움이 될 것 같다”고 말했다.

정 대표는 이날 오전 국회에서 상임고문단 간담회를 가졌다. 이 자리에는 김원기·김진표·문희상·박병석·임채정 전 국회의장, 정세균 전 국무총리, 이해찬 전 대표, 이용득 전 의원 등이 참석했다. 정 대표가 이달 초 취임한 후 상임고문단과 상견례 차원의 자리를 마련한 것은 이번이 처음이다. 정 대표는 모두발언에서 “우리 모두가 역량을 집중할 때라 생각한다”며 “앞으로 선배들의 많은 지혜와 역할을 기대한다”고 했다.

가장 먼저 발언에 나선 정세균 전 총리는 국민의 뜻을 수렴하기 위해 노력할 것을 강조했다. 정 전 총리는 “정당의 주인은 당원이라는 데 공감한다”면서도 “국민은 당원만으로 구성된 건 아니기 때문에 집권여당은 당원만 바라보고 정치해서는 안 된다”고 말했다. 이어 “국민의 뜻을 어떻게 수렴할 것인가 하는 노력도 함께 만들어져야 되겠다”며 “당원이 아닌 국민들로부터 존중받고 함께하는 정당으로 발전해야 한다”고 했다.

문희상 전 의장은 “잊지 말아야 할 것은 과유불급”이라며 속도 조절을 당부했다. 그는 “대통령은 통합에 방점을 찍었는데 당은 너무 급하게, 이때 아니면 안 된다(는 식으로)”며 “대한민국의 큰 흐름으로 봤을 때 정치 자체가 붕괴됐다는 이런 상황에서 새로운 정치를 모색하는 길은 그것만 가지고는 안 된다”고 지적했다. 임채정 전 의장도 “내란의 뿌리를 끊는 등 지금처럼 앞장서달라”면서도 “과격하진 말아 달라”고 했다.

이용득 전 의원은 “김대중 대통령께서 ‘국민보다 반보만 앞서서 가라’고 말씀하셨고 ‘정치라는 건 국민을 위해 하는 건데 악마와도 손잡아라’는 말씀을 하셨다”며 “그게 국민 눈높이 아니겠느냐”고 했다. 정 대표는 취임 후 범여권 성향의 야4당 대표들을 예방했다. 하지만 아직 국민의힘과 개혁신당은 찾지 않았다. 정 대표는 두 당을 겨냥해 “악수는 사람과 하는 것” “이준석이 대선 TV 토론 때 한 짓이 있지 않느냐”고 말한 바 있다.

정 대표는 고문단의 조언을 경청한 뒤 “귀한 말씀을 많이 해주셔서 당을 운영하는 데 많은 도움이 될 것 같다”고 전했다. 이어 “3개월에 한 번쯤은 (고문단을) 모시고 귀한 말씀을 듣는 게 당 운영에 굉장히 도움이 되겠다는 생각을(했다)”며 ”오늘 정말 절실하게 들었다“고 화답했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
