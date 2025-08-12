“당원만 보지말고 국민을 보라” 정청래에 쓴소리한 與원로들

더불어민주당 출신 원로들이 12일 자당 정청래 대표를 만나 “당원만 바라보고 정치해서는 안 된다” “과유불급을 잊지 말아야 한다” 등 쓴소리했다. 야당인 국민의힘과 연일 각을 세우는 등 강성 지지층만 바라보는 정 대표에게 국민 눈높이에 역행해선 안 된다는 취지의 당부를 한 것이다. 정 대표는 고문단의 당부를 경청한 뒤 “귀한 말씀을 많이 해주셔서 당 운영에 도움이 될 것 같다”고 말했다.
정 대표는 이날 오전 국회에서 상임고문단 간담회를 가졌다. 이 자리에는 김원기·김진표·문희상·박병석·임채정 전 국회의장, 정세균 전 국무총리, 이해찬 전 대표, 이용득 전 의원 등이 참석했다. 정 대표가 이달 초 취임한 후 상임고문단과 상견례 차원의 자리를 마련한 것은 이번이 처음이다. 정 대표는 모두발언에서 “우리 모두가 역량을 집중할 때라 생각한다”며 “앞으로 선배들의 많은 지혜와 역할을 기대한다”고 했다.
가장 먼저 발언에 나선 정세균 전 총리는 국민의 뜻을 수렴하기 위해 노력할 것을 강조했다. 정 전 총리는 “정당의 주인은 당원이라는 데 공감한다”면서도 “국민은 당원만으로 구성된 건 아니기 때문에 집권여당은 당원만 바라보고 정치해서는 안 된다”고 말했다. 이어 “국민의 뜻을 어떻게 수렴할 것인가 하는 노력도 함께 만들어져야 되겠다”며 “당원이 아닌 국민들로부터 존중받고 함께하는 정당으로 발전해야 한다”고 했다.
문희상 전 의장은 “잊지 말아야 할 것은 과유불급”이라며 속도 조절을 당부했다. 그는 “대통령은 통합에 방점을 찍었는데 당은 너무 급하게, 이때 아니면 안 된다(는 식으로)”며 “대한민국의 큰 흐름으로 봤을 때 정치 자체가 붕괴됐다는 이런 상황에서 새로운 정치를 모색하는 길은 그것만 가지고는 안 된다”고 지적했다. 임채정 전 의장도 “내란의 뿌리를 끊는 등 지금처럼 앞장서달라”면서도 “과격하진 말아 달라”고 했다.
이용득 전 의원은 “김대중 대통령께서 ‘국민보다 반보만 앞서서 가라’고 말씀하셨고 ‘정치라는 건 국민을 위해 하는 건데 악마와도 손잡아라’는 말씀을 하셨다”며 “그게 국민 눈높이 아니겠느냐”고 했다. 정 대표는 취임 후 범여권 성향의 야4당 대표들을 예방했다. 하지만 아직 국민의힘과 개혁신당은 찾지 않았다. 정 대표는 두 당을 겨냥해 “악수는 사람과 하는 것” “이준석이 대선 TV 토론 때 한 짓이 있지 않느냐”고 말한 바 있다.
정 대표는 고문단의 조언을 경청한 뒤 “귀한 말씀을 많이 해주셔서 당을 운영하는 데 많은 도움이 될 것 같다”고 전했다. 이어 “3개월에 한 번쯤은 (고문단을) 모시고 귀한 말씀을 듣는 게 당 운영에 굉장히 도움이 되겠다는 생각을(했다)”며 ”오늘 정말 절실하게 들었다“고 화답했다.
댓글 0