‘李 측근’ 김진욱, 총리실 비서관 임용 발표날 사의

국무총리비서실 국장급(고위공무원 나급) 직책인 정무협력비서관으로 임용될 예정이었던 김진욱 전 더불어민주당 당대표비서실 국장(51)이 발표 당일인 7일 돌연 사의를 표했다. 국무총리실은 7일 밤 공지를 통해 “8일 임용이 예정됐던 김진욱 비서관은 일신상의 이유로 임용 의사를 자진 철회해 임용이 이뤄지지 않았음을 알려드린다”고 밝혔다. 자진 철회의 구체적인 사유는 밝히지 않았다.
김 전 국장은 이재명 대통령이 경기 성남시장이었던 2014년부터 이 대통령의 수행비서로 활동했던 최측근이다. 2018년 이 대통령이 경기도지사에 당선되자 의전비서관으로 발탁됐다. 2022년 20대 대선에선 이 대통령의 수행비서를 했고, 이 대통령이 민주당 대표가 되자 당대표비서실 국장으로 임명됐다. 21대 대선에서도 민주당 대선 후보 직속 기본사회위원회 부위원장으로 활동했다.
김 전 국장의 임용이 철회된 배경에는 김 전 국장의 과거 이력 등이 영향을 준 것으로 알려졌다. 김 전 국장은 2007년 9월 성남 지역 폭력조직과 관련된 무허가 경비업체의 폭행 사건에 연루돼 징역 6개월, 집행유예 1년을 선고받은 바 있다. 성남시의원 출신인 이기인 개혁신당 사무총장은 8일 “김 씨는 성남 지역 폭력조직과 함께 오피스텔 보안용역 사업권을 빼앗기 위해 ‘빠루’(쇠지렛대)로 철문을 뜯고 경비원을 폭행한 사건에 가담한 일로 구속됐다가 집행유예로 풀려난 전력이 있다”며 “다시는 이런 인사가 대통령의 ‘친소 관계’를 이유로 고위 공직에 오르는 전례를 결코 반복해선 안 된다”고 했다.
