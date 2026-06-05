6·25 참전국 음식 맛보고 헌정공연도 보고

‘2026 코리아 메모리얼 페스타’
국가보훈부가 호국보훈의 달을 맞아 6일부터 이틀간 서울 마포구 난지한강공원 젊음의 광장 일대에서 ‘2026 코리아 메모리얼 페스타’를 개최한다고 4일 밝혔다.
6, 7일 난지한강공원 일대 개최
“일상속 문화로 보훈 체험할 기회”
이번 행사는 독립·호국·민주 분야 보훈 체험과 국가유공자들의 희생과 공헌에 추모와 감사를 전하는 공연 등으로 진행된다. ‘보훈 먹거리’ 푸드코트에서는 지역 제과점에서 만든 보훈 관련 음식을 선보이고 튀르키예의 케밥, 프랑스의 크레페 등 한국전쟁 참전국들의 음식들도 맛볼 수 있다. 소방관들의 폐방화복을 활용한 열쇠고리와 손지갑, 독립운동 주제의 배지 등 보훈 상징물을 모은 특별 팝업공간도 마련된다.
6∼7일 오후 2시부터 9시까지는 자우림과 폴킴, 멜로망스 등 인기 가수들이 기억과 감사를 주제로 한 헌정 공연도 펼칠 예정이다. 보훈부는 지난달 사전 응모자 3만8000여 명을 추첨해 최종 관람자를 선정했고, 국가유공자를 위한 특별입장, 65세 이상 또는 장애인 등 디지털 소외계층을 위한 현장 입장 절차도 마련해 행사 관람을 지원할 방침이다.
권오을 보훈부 장관은 “코리아 메모리얼 페스타는 보훈이 우리의 일상과 동떨어진 가치가 아니라 문화와 예술을 통해 누구나 자연스럽게 즐기고 공감할 수 있는 친근한 문화로 다가가기 위한 대표 보훈 문화제”라며 “가족, 친구, 연인과 함께 일상 속 문화로 보훈을 직접 경험할 수 있길 기대한다”고 말했다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
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